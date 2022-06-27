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Balıkesir'de plajlara engelli rampaları yerleştirildi

27 Haziran 2022 Pazartesi 14:55
Balıkesir'de plajlara engelli rampaları yerleştirildi

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Altınkum’dan Yağcılar’a, Ayvalık’tan Altınoluk’a kadar Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mavi bayraklı plajlara engelli rampaları yerleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 291 kilometrelik sahil şeridinde düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Ayvalık’tan Altınoluk’a kadar Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan plajlarda yürüyüş yolundan, çiçeklendirmeye, kent mobilyalarından sahil temizliğine kadar her şeye temas ediyor. Özellikle engelli bireyleri de düşünen Büyükşehir Belediyesi, tuvaletlere ve plajlara engelli rampa uygulamasını her yıl olduğu gibi bu yılda sürdürüyor. Ekipler son olarak Edremit Altınkum, Yağcılar, ve Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği’nde engelli rampası çalışmasını tamamladı. Yürüyüş yollarını ve iskeleleri de onaran ekipler, plajları hazır hale getirdi.

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEngelli RampalarıPlaj
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