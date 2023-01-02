Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.638,26
ALTIN
1.098,90
DOLAR
18,72
STERLİN
22,60
EURO
20,02
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi...
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim...
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Balıkçıların Sarıçay'daki 'ölü yosun' sorunu

02 Ocak 2023 Pazartesi 13:50
Balıkçıların Sarıçay'daki 'ölü yosun' sorunu

ÇANAKKALE'de, geçen ay etkili olan batı rüzgarları nedeniyle yaklaşık 300 balıkçının teknesini bağladığı Sarıçay'ın dibinin ölü yosun ve otlarla dolması, balıkçılara zor anlar yaşatıyor. Denize açılmak isteyen balıkçıların tekneleri, ölü yosun ve otlara saplanıyor. Çanakkale Deniz Ürünleri Küçük Balıkçıları Koruma Derneği Yöneticisi Ümit Aksaç, "Dernek olarak da bizim bütçemiz bu çayı temizlemeye, ıslah etmeye yetmiyor. Bu konuda biz yetkililerimizden yardım istiyoruz" dedi.

Çanakkale'de kenti ikiye bölen ve 300'e yakın balıkçının teknesini bağladığı yer olan Sarıçay'ın içi, yaklaşık 1 ay önce etkili olan batı rüzgarlarının sürüklediği deniz dibinden kopan ölü yosun ve otlarla doldu. Girişinden yaklaşık 100 metre içeri kadar Sarıçay'ın dibini kaplayan ölü ot ve yosunlar, balıkçıları zor durumda bırakıyor. Sabah denize açılmak isteyen balıkçıların tekneleri, ölü yosun ve otlara saplanıyor. Ayrıca bazı teknelerin motorları, soğutma sistemlerinin içinin ot ve ölü yosunla tıkanması sonucu arızalanıyor. Bu durum balıkçıların mağdur olmasına neden oluyor.

'ARKADAŞLARIMIZ ÖLÜ YOSUNLAR NEDENİYLE DENİZE ÇIKAMIYOR'

Çanakkale Deniz Ürünleri Küçük Balıkçıları Koruma Derneği Yöneticisi Ümit Aksaç, yaşanan bu durumun tüm balıkçıları olumsuz etkilediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. 1 ay önce batı rüzgarlarıyla ölü yosunların Sarıçay'ın içine girdiğine dikkat çeken Aksaç, "Denizden, Atatürk Caddesi'ndeki köprüye kadar her yer ölü yosun oldu. 300 kadar kış balıkçılığıyla lüfer, sarıkanat, çinekop gibi balıkları tutup, geçinen arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız ölü yosunlar nedeniyle denize çıkamıyor. Denize açılmak için zorladıklarında 5-6 arkadaşımızın da sandalının motoru yandı. Balıkçılarımızın en büyük sıkıntısı bu. Dernek olarak da bizim bütçemiz bu çayı temizlemeye, ıslah etmeye yetmiyor. Bu konuda biz yetkililerimizden yardım istiyoruz. Balıkçılarımız çok mağdur" diye konuştu. 

'1 AYDIR TEKNEMİ YERİNDEN ÇIKARAMIYORUM'

Sarıçay ile ilgili sorunun çok büyük olduğunu söyleyen balıkçılardan Hüseyin Güzel ise "Teknem var, balıkçılık yapmaktayım fakat son 1 aydır teknemi yerinden çıkaramıyorum. Bunun sebebi ise 1 ay önce esen sert lodos nedeniyle denizdeki ölü yosun ve otların Sarıçay'ın içine girmesi. 15 gün sonra yine lodos etkili oldu. Denizdeki ölü yosun ve otlar çayın içini doldurdu. Bu nedenle denize çıkamıyoruz, mağduruz. Çayın girişindeki alana mendirek gibi bir şey yapılmış olsaydı ölü yosun ve otlar girmeyecekti. Özellikle geçimi lüfer balığında olan arkadaşlarımız sabahları denize açılamıyor, akşam da içeri giremiyor. Bu sebeple de hepimiz mağdur durumdayız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıçayBalıkçılarölü Yosun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı
İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı
Düzce’nin hava kirliliği 'hassas' seviyeye ulaştı
Düzce’nin hava kirliliği 'hassas' seviyeye ulaştı
Muğla'da Gökçeova Göleti buz tuttu
Muğla'da Gökçeova Göleti buz tuttu
İzmir’i kurtaran askerlerin karşılandığı 100 yıllık bayrak, müzede sergileniyor
İzmir’i kurtaran askerlerin karşılandığı 100 yıllık bayrak, müzede sergileniyor
Buzlanan yolda kayan otomobil, ekip aracına çarptı: 2 polis yaralı
Buzlanan yolda kayan otomobil, ekip aracına çarptı: 2 polis yaralı
Dicle Nehri'ne düşmüştü; cesedine ulaşıldı
Dicle Nehri'ne düşmüştü; cesedine ulaşıldı
Mardin'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 5 yaralı
Mardin'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 5 yaralı
Bursa'da zift deposunda yangın 
Bursa'da zift deposunda yangın 
Trabzon'da 1461 öğrenci tribünde kitap okudu
Trabzon'da 1461 öğrenci tribünde kitap okudu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi