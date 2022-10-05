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Balıkçıların 'park' kavgası, kanlı bitti: 5 yaralı

ADANA’da, Balıkçılar Pazarı esnafından Gökhan E. (30) ile Ali F. (27) arasında park meselesinden çıkan tartışma, dükkandakilerin de araya girmesiyle bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Bacağından bıçaklanan Gökhan E.’nin tabancayla ateş açması sonucu 4 kişi daha yaralandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

05 Ekim 2022 Çarşamba 10:25
Balıkçıların 'park' kavgası, kanlı bitti: 5 yaralı

Olay, 29 Eylül'de Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’ndeki Balıkçılar Pazarı’nda meydana geldi. Pazarda esnaflık yapan Ali F., bir süre önce kendi araçlarını park etmek için dükkanın önüne duba koydu. Olay günü esnaftan Gökhan E., mal indirilmesi için gelen aracını park etmek üzere dubaları kaldırmak istedi. Ali F.’nin olumsuz yanıt vermesiyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki dükkan çalışanları, birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Kavgada bacağından bıçaklanan Gökhan E., iş yerinden aldığı tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Ali F.’nin ağabeyleri Abdurrahim F. (41), Selahattin F. (42) ile sokaktan geçen Mehmet A.’nın (36) bacaklarına, kendi ağabeyi Serhat E.’nin (35) de boynuna isabet etti. Bu anları çevreden biri de cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ve otomobillerle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan Gökhan E., Ahmet E. (30), Aligül M. (24), Mustafa Kemal D. (37), M.E.'yi (16) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaBalıkçıBalıkçılar PazarıKavgaSilahYARALAMA
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