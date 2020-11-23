Balıkçı ve vatandaşların gözü iri hamside

TRABZON - Denizlerde 1 Eylül´de başlayan yeni av sezonu ile palamutta yaşanan bolluk, hem müşterileri hem de balıkçıları memnun etti. Palamut, son günlerde azalınca tezgahlarda hamsi yer almaya başladı. Karadeniz'de havaların da soğumasıyla bolca avlanan hamsi, Trabzon'da tezgahlarda kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor. Kentteki balıkçılar ve vatandaşlar, avlanma yoğunluğundan hamsinin yeteri kadar büyüyemediğini belirtiyor.

HAMSİNİN BÜYÜMEMESİNE SICAK HAVA DA ETKİLİ OLDU

Trabzonlu balıkçı Turgay Memiş, “Son yılların en ince hamsisi bu sene çıktı. Bunun da nedenini hava şartlarına bağlıyorum. Ülke genelinde sıcaklık çok fazlaydı. Sıcağın etkisinden dolayı hamsi fazla büyüyemedi. Hamsiler ince ama bol çıktı. Fiyatlar uygun ama hamsiler ince. Vatandaşlar tazeliğinden memnun ancak ayıklanmasından şikâyetçi” dedi.

Balıkçı Yakup Bektaşoğlu ise “Şu anda hamsiler bol ve çok taze. İri ve ince boyutları var. Hamsinin bol bol yenmesi lazım. Vatandaş iri hamsi istiyor ama deniz bize verecek ki biz de vatandaşa verelim” diye konuştu.