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Bakırçay'da binlerce ölü balık kıyıya vurdu

İZMİR'in Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'da toplu balık ölümleri yaşandı. Çandarlı Halk Meclisi üyesi Muhammet Çekiç, konuya ilişkin inceleme başlatılmasını isteyerek, "Bakırçay birçok canlının yanı sıra balıkların yaşadığı, ürediği bir bölge ama ne yazık ki bu alanlarda birkaç yıldır sürekli balık ölümleri yaşanıyor" dedi.

25 Eylül 2022 Pazar 16:49
Bakırçay'da binlerce ölü balık kıyıya vurdu

Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'daki yaşanan balık ölümleri çevredekileri tedirgin etti. Başta balıkçılar olmak üzere çok sayıda kuş ve farklı hayvan türlerinin barındığı Bakırçay'da; kefal, sazan, levrek gibi birçok türdeki balık ölüsü kıyıya vurdu. Tarım alanlarının da sulandığı Bakırçay'da, balık ölüleri nedeniyle pis koku oluşurken, bölgede sinekler de çoğaldı. Çandarlı Halk Meclisi üyesi Muhammet Çekiç, geçen haziranda Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren ve Bakırçay'da neden olduğu kirlilik nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kömür yıkama-eleme işlemleri yapan bir firmanın faaliyetlerine son verdiğini ancak yine bu yıl benzer bir manzarayla karşı karşıya kalındığını dile getirdi. Çekiç, yetkilileri balık ölümlerinin sebebini incelemeye çağırdı. Fabrika atıklarının yanı sıra Bakırçay'dan tarım arazisi sulayan çiftçiler için suyu belirli bir seviyede tutmak amacıyla deniz tarafına ve ovaya giden doğu koluna set çekilmesinin de ölümlerde etkili olabileceğini söyleyen Çekiç, bu olayın ardından deniz tarafındaki setin yıkılacağını duyduğunu belirtip, "Yani ölü balıklar, nedenleriyle birlikte denize salınacak. Balık ölümlerinin bilimsel nedenleri araştırılmadan denize salınması, bu denizde yüzen, bu denizden beslenen bizlerin sağlığını da tehdit etmez mi? Bu sularda yaşayan diğer canlılar için tehdit değil mi? Yetkililere soruyorum; 'Seti yık, ölü balıkları denize sal, görüntü yok olsun mu?' diyeceksiniz, yoksa derhal olaya el koyup, süreci aklın ve bilimin gereğince mi yürüteceksiniz?" diye konuştu. 

'TÜM YETKİLİ KURUMLAR ACİLEN HAREKETE GEÇMELİ'

Bölge sağlığı ile ilgili endişesini dile getiren Çekiç, şunları kaydetti:

"Setin gerisinde, deniz yönünde balık ölümü yok, ölüm setin önünde. Bakırçay boyunca, gidebildiğim yere kadar set önünde olduğu gibi yoğunlukta olmasa da balık ölümleri var. Bakırçay birçok canlının yanı sıra balıkların yaşadığı, ürediği bir bölge ama ne yazık ki bu alanlarda birkaç yıldır sürekli balık ölümleri yaşanıyor. Geçen yıl bu kolun deniz tarafında çok sayıda balık öldü. Denize kanal açılarak balıklar kurtarılmaya çalışıldı. Yaklaşık bir ay önce Çandarlı Tatil Köyü'nden geçen nehrin yan kolunda da balık ölümleri yaşandı. Oradaki ölümlerin havasızlıktan, oksijen yetersizliğinden olmuş olabileceği varsayılabilir ancak buradaki ölümlerin sadece oksijen eksikliğinden olmadığı, fabrikaların zehirli atıklarının da bu ölümlere neden olması bir olasılıktır. Tüm yetkili kurumlar acilen harekete geçmeli."  

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirDikiliÇandarlı KörfeziBakırçayDereBalıkölümBalık ölümleri
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