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Bakanlıktan Mustafakemalpaşa'ya Hibe Çöp Kamyonu

19 Şubat 2021 Cuma 12:32
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Bakanlıktan Mustafakemalpaşa'ya Hibe Çöp Kamyonu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mustafakemalpaşa Belediyesi temizlik filosuna son model bir çöp kamyonu daha hibe etti. Sıfır atık projesi kapsamında hibe edilen 750 bin TL değerindeki çöp toplama kamyonu Mustafakemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri araç filosundaki yerini alındı. Bakanlık tarafından geçen yıl mayıs ayında da aynı model araç hibe edilmişti. Görüşmeler meyvelerini verdi. Varanların sonu gelmiyor, hizmet yürüyüşümüz tüm hızıyla devam ediyor diyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerimiz meyvelerini verdi. 750 bin TL'lik bedelsiz hibeyle temizlik filomuza katılan son model çöp kamyonumuz Mustafakemalpaşa'mıza hayırlı olsun. Sağlıklı ve temiz bir Mustafakemalpaşa için ilk günden bu yana yanımızda olan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Bakanlarımız Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu'na, İl Başkanımız Davut Gürkan'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Milletvekilimiz Mustafa Esgin'e ve projelerimizin asıl mimarı değerli ilçe halkımıza şükranlarımı sunuyorum şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bakanlıktan Mustafakemalpaşaya Hibe Çöp Kamyonu
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