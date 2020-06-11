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Bakanlıktan 81 ile, 'sınır kapılarından giriş-çıkış genelgesi'

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs sürecinde Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye giriş-çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş-çıkışlarına yönelik hükümleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Buna göre ülkeye giriş yapan Türk ve yabancı ülke vatandaşlarına sağlık kontrolü yapılacak.

11 Haziran 2020 Perşembe 17:35
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Bakanlıktan 81 ile, 'sınır kapılarından giriş-çıkış genelgesi'

ANKARA - Bakanlık tarafından yayımlanan, 'Türk ve yabancı ülke vatandaşlarının sınır kapılarımızdan giriş çıkışları' konulu genelge 81 İl Valiliğine, Hudut Kapısı Mülki İdare Amirlikleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderildi. 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, kara, hava ve deniz sınır kapılarından yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişi ile vatandaşların Türkiye'den çıkışı konularının değerlendirildiği belirtildi.

'TAMAMINA SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK'

Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde yayımlanan ve Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş-çıkışlarını düzenleyen ilgi genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş-çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hava yolu ile yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin süreç Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının koordinesinde yönetilecektir. Ülkemize giriş yapan Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamına sağlık kontrolü yapılacaktır. Sağlık kontrolü sırasında semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde de ücretsiz olarak PCR testi yapılacak ve bu sürece ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca belirlenecektir. Bu çerçevede ülkemize giriş-çıkışlar başta Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş-belirlenecek tedbirlere uyulması kaydıyla yapılacaktır."

'VALİZLER HAZIRLANSIN'

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurtdışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik. 14 gün evde gözetim uygulaması kalktı. Hayırlı olsun. Valizler hazırlansın" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sınır KapılarıGirişçıkış GenelgesiIçişleri Bakanlığı
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