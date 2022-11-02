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Bakan Soylu, Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu yönetti; 130 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 130 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 

02 Kasım 2022 Çarşamba 10:14
Bakan Soylu, Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu yönetti; 130 gözaltı

Bakan Soylu, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti. Soylu, ardından operasyona ilişkin detayları basın mensuplarıyla paylaştı. 4 aylık teknik ve fiziki takip sonrası bu sabah operasyon için düğmeye basıldığını belirten Soylu, 138 şüpheliden 130'unun gözaltına alındığını açıkladı.

'MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

8 şüpheliyi de yakalamak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Soylu, "Milletimiz rahat olsun. 24 saat gerek yargıyla gerek emniyet ve jandarma güçlerimizle bu mücadelemiz devam etmektedir. Ülkemizi, milletimizi ve gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Tarihimizin en güçlü operasyonlarını sürdürerek esas itibarıyla; dünya coğrafyalarında bu işle başa çıkılamaması sebebiyle serbest bırakılmasına, göz yumulmasına aldırmadan, sınırlarımızdan uyuşturucunun girmesine, gençlerimize musallat olmasına ve bu konuda gelecek nesillerimizin tehdit altında bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

EMNİYET PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Uyuşturucu ile mücadelenin topyekun bir mücadele olduğunu hatırlatan Soylu, "Hep birlikte yapılan bir mücadeledir ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Allah yardımcımız olsun. Operasyona katılan bütün ekiplere, bütün emniyet personeli teşkilatına, Osmaniye Başsavcılığı'mıza ve Emniyet Genel Müdürü'müze, Narkotik Daire Başkanlığı'mıza ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'müze, narkotik birimlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluOsmaniyeUyuşturucuNarkotikPolisOperasyon
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