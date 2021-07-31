Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1392.91
ALTIN
492.32
DOLAR
8.4396
STERLİN
11.7707
EURO
10.0747
Konya Çeltik'te 76 adet dükkan ihaleyle satılacak
Konya Çeltik'te 76 adet...
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli su satışı
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli...
Bartın'da toplu ulaşım ihalesi
Bartın'da toplu ulaşım ihalesi
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut...
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Fethiye'de orman yangını
Kapat

Bakan Soylu'dan Konya'daki katliama ilişkin açıklama

​​​​​​​Konya'da meydana gelen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vahşi, aynı zamanda alçak ve menfur bir saldırı. Katliam diyeceğim. Katliam görüntülerini izledim. İnsanlıktan çıkmış bir durum olarak nitelemek lazım. Bunun insanlıkla bir tarifi olamaz. Olayı gerçekleştiren tek kişi. Şahsı tespit ettik. 2010 yılında başlayan bir husumetin devamı" dedi.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 08:37
7 Okunma
Bakan Soylu'dan Konya'daki katliama ilişkin açıklama

Manavgat'taki orman yangınları dolayısıyla ilçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da meydana gelen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı yapanın bir kişi olduğunu ve 11 yıllık husumet nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini belirten Bakan Soylu, şüphelinin ise yakalanmak üzere olduğunu belirtti. Kimliğinin tespit edildiğini ve emniyette daha önceden silah çekme ve benzeri suçlardan birkaç kaydının da olduğunu belirten Bakan Soylu, "Vahşi, aynı zamanda alçak ve menfur bir saldırı. Ölenlere rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Görüntüleri izledim. Katliam diyeceğim. Katliam görüntülerini izledim. İnsanlıktan çıkmış bir durum olarak nitelemek lazım. Bunun insanlıkla bir tarifi olamaz. Olayı gerçekleştiren tek kişi. Şahsı tespit ettik. 2010 yılında başlayan bir husumetin devamı" dedi.

'TÜRK- KÜRT MESELESİ DEĞİLDİR'

Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için seferber olduğunu da ifade eden Bakan Soylu, "Burada her olayın istismar edildiği gibi maalesef siyasallaştırmaya çalışıldığı gibi, bu katliam da istismar edilmeye çalışılıyor. Bu meselenin Türk- Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı yok. Bu meseleye çekmek, altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikeli ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır. Bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluKonyaMeramCinayetKatliam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Hatay Kırıkhan yangını kontrol altına alındı'
'Hatay Kırıkhan yangını kontrol altına alındı'
Fethiye'de orman yangını
Fethiye'de orman yangını
KONYA'DA KATLİAM!
KONYA'DA KATLİAM!
Çorlu Deresi'ni kirleten 71 işletmeye para cezası
Çorlu Deresi'ni kirleten 71 işletmeye para cezası
Düzce'ye gelen fındık işçileri koronavirüse karşı aşılanacak
Düzce'ye gelen fındık işçileri koronavirüse karşı aşılanacak
Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor
Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor
Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü 
Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü 
Gazipaşa’da 4 farklı noktada orman yangını
Gazipaşa’da 4 farklı noktada orman yangını
Bakanlık, yangınlara ilişkin son durumu paylaştı
Bakanlık, yangınlara ilişkin son durumu paylaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma