Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.626,96
ALTIN
981,97
DOLAR
18,60
STERLİN
20,80
EURO
18,07
Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 3...
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Soylu, 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının 40 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, "58 madenci kurtarıldı, 40 şehidimize ulaştık; 11 yaralıdan 1'i taburcu oldu" dedi. 

15 Ekim 2022 Cumartesi 12:24
Bakan Soylu, 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madenci sayısının 40'a çıktığını açıkladı. Bütün kurumların seferber olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Dün saat 18.15 civarında burada Amasra müessesesinde bir patlama meydana geldi ve o patlamanın meydana geldiği saatten itibaren hem milletimiz hem burada bu saatten itibaren birlikte olduğumuz madencilerimiz, onların aileleri ve Türkiye'de bu mesleği yapan bütün madencilerimizin hem gözleri hem kulakları hem kalbi buradaydı. Türkiye'nin birçok yerinden arama kurtarma için bütün kurumlarımız hem bu konuya yetkin olan Enerji Bakanlığı'mızın bütün kurumları hem yardımcı ve destek hizmetleri için burada bulunan bütün kurumlarımız, ambulans uçaklarından buradaki tüm sağlık personelimize kadar herkes seferber oldu. Arzu eder ve isterdik ki karşımızda hiçbir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim. Ancak bu saatten itibaren yapılan çalışmalarda hakikaten 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük bir çaba sarf edildi. Olay olduktan sonra da mümkün olduğunca kamuoyunu, milletimizi, sizleri doğru bilgilendirmeye, zamanında bilgilendirmeye çalıştık. Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk ve yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz, arama kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydular. Hepsine minnettarız ve 40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık" dedi.

Patlamada yaralanan madencilerin durumuyla ilgili de bilgi veren Soylu, şöyle devam etti:

"11 yaralımız da hastanelerde, 6'sı yine Sağlık Bakanlığı'mızın ambulanslarıyla İstanbul'da Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde; 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesi'nde, 2'si ise özel hastanede, 1'i taburcu oldu. 110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla büyük bir bölümü de arama-kurtarma sonucu yine arkadaşlarımızın gayretleriyle kurtarılmış oldu. 1 madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. Şu anda hem orada arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar aşağıda da devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. Burada özellikle bu çalışmaların başından itibaren ailelerle birlikte buradaydık. Onlar hastanedeydiler, ateş düştüğü yeri yakar. Büyük acıları oldu. Burada mesai arkadaşlarının büyük acıları oldu, Allah hem milletimize hem ailelerine hem mesai arkadaşlarına hem de tüm madencilerimize, ülkemize sabır versin. Başsağlığı diliyoruz."

ERDOĞAN: ADLİ MAKAMLARIMIZ EN UFAK İHMALİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın’ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhal başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız. Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim. Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın’ın yanı sıra bazıları İstanbul’a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun" dedi. 

AKRABA VE KOMŞULARINI ARIYORLAR

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında dün akşam meydana gelen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası işçilerin yakınları ve akrabaları, bölgede umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Akrabaları ve komşularına ulaşamayan Yıldız çifti, maden sahasında yakınlarını aradı. Ayşe Yıldız, "Acı çok büyük. Bizim komşularımız vardı. Okan Akgül, Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım; bunlar bizim komşularımız ve akrabalarımız. Bir haber alamadık. Daha çıkmadıklarını söylüyorlar. Şimdi bulamıyoruz onları ve bir haber alamadık. Ne oldu bilmiyoruz" dedi.

Hasan Yıldız ise "Gençlerimiz gitti. Hep de genç delikanlılar. Bir tanesinin çocukları ikizmiş. Bir tanesinin eşi 5-6 aylık hamileymiş" diye konuştu.

HASTANE ÖNÜNDE UMUTLU BEKLEYİŞ 

Yaralanan maden işçileri de Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yakınlarına ulaşma umuduyla hastane önüne gelenler için Kızılay ve AFAD çadırları kuruldu. Yakınlarını ilk başta bulamayanlar bazı kişiler, yaralanan işçilerden İstanbul’a sevk edilenler olduğunu öğrenince rahat nefes aldı.

EŞİNİN ÇİZMESİYLE İYİ HABERİ BEKLEDİ

Bir kadın ise yoğun bakımda tedavi gören eşinin çizmesiyle hastane önünde üzüntü içinde bekledi. Acı haberin ulaştığı kimi madenci yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

YARDIM İÇİN GELDİ, YEĞENİNİ ÖĞRENDİ

Hastaneye madenci yakınlarına yardım etmek için geldiğinde yeğeninin de patlama sırasında ocakta olduğunu öğrenen Kamil Baykal, "Madenci kardeşlerimin acısına dayanamadım buraya geldim. Yeğenimin hastanede olduğunu burada öğrendim. Onu İstanbul’a göndermişler. Sevinçli haber aldık Allah’a çok şükür" dedi.

Hastane önünde hastasını beklerken patlamanın yaşandığını öğrenen emekli maden işçisi Hasan Çetin, "Allah herkese şifalar versin, sabır versin. Yapacak bir şey yok. Ben de oradan emekliyim. 20 sene çalıştım orada. Hiçbir şey hissetmemek mümkün değil. Oraya girdiğin zaman çıkma garantin yok. Cenab-ı Allah korursa taş arasında kalırsın bir şey olmaz. Allah herkesin ailesine sabır versin" diye konuştu. 

DHA

Son Güncelleme: 15.10.2022 12:44
Anahtar Kelimeler:
AmasraBartınMadenKazaIçişleri BakanıSüleyman Soylu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskenderun Körfezi'nde 3 hortum 
İskenderun Körfezi'nde 3 hortum 
Sevgilisi Hüsniye'yi öldürüp, çöp toplama merkezine attı
Sevgilisi Hüsniye'yi öldürüp, çöp toplama merkezine attı
Yük gemisinde kaybolan mühendis Yiğit’in valizi de kayıp
Yük gemisinde kaybolan mühendis Yiğit’in valizi de kayıp
Samsun'da kolonlarında korozyon tespit edilen SGK binasına tahliye
Samsun'da kolonlarında korozyon tespit edilen SGK binasına tahliye
Bartın'daki maden faciasında can kaybı 28 oldu 
Bartın'daki maden faciasında can kaybı 28 oldu 
Kızılay ekipleri maden ocağındaki yardım çalışmalarına destek veriyor
Kızılay ekipleri maden ocağındaki yardım çalışmalarına destek veriyor
Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağında seviye, yüzde 50'nin altında
Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağında seviye, yüzde 50'nin altında
AMASRA'DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 28 ÖLÜ, 11 YARALI 
AMASRA'DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 28 ÖLÜ, 11 YARALI 
Malatya'da ruhsatsız 14 tüfek ele geçirildi
Malatya'da ruhsatsız 14 tüfek ele geçirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول