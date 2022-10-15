Bakan Soylu, 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madenci sayısının 40'a çıktığını açıkladı. Bütün kurumların seferber olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Dün saat 18.15 civarında burada Amasra müessesesinde bir patlama meydana geldi ve o patlamanın meydana geldiği saatten itibaren hem milletimiz hem burada bu saatten itibaren birlikte olduğumuz madencilerimiz, onların aileleri ve Türkiye'de bu mesleği yapan bütün madencilerimizin hem gözleri hem kulakları hem kalbi buradaydı. Türkiye'nin birçok yerinden arama kurtarma için bütün kurumlarımız hem bu konuya yetkin olan Enerji Bakanlığı'mızın bütün kurumları hem yardımcı ve destek hizmetleri için burada bulunan bütün kurumlarımız, ambulans uçaklarından buradaki tüm sağlık personelimize kadar herkes seferber oldu. Arzu eder ve isterdik ki karşımızda hiçbir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim. Ancak bu saatten itibaren yapılan çalışmalarda hakikaten 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük bir çaba sarf edildi. Olay olduktan sonra da mümkün olduğunca kamuoyunu, milletimizi, sizleri doğru bilgilendirmeye, zamanında bilgilendirmeye çalıştık. Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk ve yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz, arama kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydular. Hepsine minnettarız ve 40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık" dedi.



Patlamada yaralanan madencilerin durumuyla ilgili de bilgi veren Soylu, şöyle devam etti:



"11 yaralımız da hastanelerde, 6'sı yine Sağlık Bakanlığı'mızın ambulanslarıyla İstanbul'da Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde; 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesi'nde, 2'si ise özel hastanede, 1'i taburcu oldu. 110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla büyük bir bölümü de arama-kurtarma sonucu yine arkadaşlarımızın gayretleriyle kurtarılmış oldu. 1 madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. Şu anda hem orada arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar aşağıda da devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. Burada özellikle bu çalışmaların başından itibaren ailelerle birlikte buradaydık. Onlar hastanedeydiler, ateş düştüğü yeri yakar. Büyük acıları oldu. Burada mesai arkadaşlarının büyük acıları oldu, Allah hem milletimize hem ailelerine hem mesai arkadaşlarına hem de tüm madencilerimize, ülkemize sabır versin. Başsağlığı diliyoruz."

ERDOĞAN: ADLİ MAKAMLARIMIZ EN UFAK İHMALİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın’ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhal başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız. Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim. Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın’ın yanı sıra bazıları İstanbul’a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun" dedi.

AKRABA VE KOMŞULARINI ARIYORLAR

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında dün akşam meydana gelen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası işçilerin yakınları ve akrabaları, bölgede umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Akrabaları ve komşularına ulaşamayan Yıldız çifti, maden sahasında yakınlarını aradı. Ayşe Yıldız, "Acı çok büyük. Bizim komşularımız vardı. Okan Akgül, Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım; bunlar bizim komşularımız ve akrabalarımız. Bir haber alamadık. Daha çıkmadıklarını söylüyorlar. Şimdi bulamıyoruz onları ve bir haber alamadık. Ne oldu bilmiyoruz" dedi.

Hasan Yıldız ise "Gençlerimiz gitti. Hep de genç delikanlılar. Bir tanesinin çocukları ikizmiş. Bir tanesinin eşi 5-6 aylık hamileymiş" diye konuştu.

HASTANE ÖNÜNDE UMUTLU BEKLEYİŞ

Yaralanan maden işçileri de Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yakınlarına ulaşma umuduyla hastane önüne gelenler için Kızılay ve AFAD çadırları kuruldu. Yakınlarını ilk başta bulamayanlar bazı kişiler, yaralanan işçilerden İstanbul’a sevk edilenler olduğunu öğrenince rahat nefes aldı.

EŞİNİN ÇİZMESİYLE İYİ HABERİ BEKLEDİ

Bir kadın ise yoğun bakımda tedavi gören eşinin çizmesiyle hastane önünde üzüntü içinde bekledi. Acı haberin ulaştığı kimi madenci yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

YARDIM İÇİN GELDİ, YEĞENİNİ ÖĞRENDİ

Hastaneye madenci yakınlarına yardım etmek için geldiğinde yeğeninin de patlama sırasında ocakta olduğunu öğrenen Kamil Baykal, "Madenci kardeşlerimin acısına dayanamadım buraya geldim. Yeğenimin hastanede olduğunu burada öğrendim. Onu İstanbul’a göndermişler. Sevinçli haber aldık Allah’a çok şükür" dedi.

Hastane önünde hastasını beklerken patlamanın yaşandığını öğrenen emekli maden işçisi Hasan Çetin, "Allah herkese şifalar versin, sabır versin. Yapacak bir şey yok. Ben de oradan emekliyim. 20 sene çalıştım orada. Hiçbir şey hissetmemek mümkün değil. Oraya girdiğin zaman çıkma garantin yok. Cenab-ı Allah korursa taş arasında kalırsın bir şey olmaz. Allah herkesin ailesine sabır versin" diye konuştu.