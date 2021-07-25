Bakan Pakdemirli uyardı: Çok dikkatli olmalıyız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize ve Artvin’de sel bölgesini helikopterle havadan inceledi, Artvin’in Arhavi ilçesine geldi. Ana amacın yaraların sarılması olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, “Gece saat 01.00 itibariyle Arhavi ilçemizin yüzde 70’ine içme suyu verilmeye başlandı. Artvin ve Rize’de çalışmalar yaptık. Tarım alanlarının üzerindeki hasar tespitleri, kapalı köy yollarıyla alakalı genel olarak bazı tespitler yaptık. Üst havzalarda bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra da yapmamız gereken çalışmalarla ilgili de havadan incelemelerde bulunduk. Her afet bizim için bir derstir, her afetten yeni yeni dersler çıkartılır. Sel tırmığı diyebileceğim, aynı tırmığa benzer derede akan çöpü tutan sistemler geliştirebileceğimize dair sabah yaptığımız toplantıda bir kanaat geliştirdik. Çok yakında sahada uygulamaya alacağız. Bölgede yaklaşık 700 milyon dolara varan bir yatırım seferberliği daha başlatıyoruz. Dünle bugün arasında büyük fark var. 15- 20 yıl öncesinde bir afetle uğraşırken, şimdi 3 afetle uğraşıyoruz. Türkiye çapındaki meteorolojik olaylar 2002 yılında 300 civarındayken, bugün 984 afetle uğraşmak durumundayız” dedi.

‘SALI GÜNÜ ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ’

Salı günü için bölgeye yağış uyarısında bulunan Bakan Pakdemirli, “Salı günü için bir uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle bu bölgede Trabzon’dan tutun, Hopa’ya kadar 75 ile 150 kilogram yağış var. Bu yağış geçen hafta aldığımız yağışların altında olabilir ama toprağın doygun olduğunu unutmayalım. Bundan dolayı bu yağışlar sel getirebilir. Salı gününden itibaren başta bölge halkı olmak üzere çok dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘DOĞAYA UYUMLU TARIM MODELİNE GEÇMEMİZ GEREKİYOR’

Alacakları çok tedbir olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Çaylık alanların kimyasal gübrelemedense organik gübreyle gübrelenmesi konusunda vatandaşları teşvik edecek çalışmalar olacak. Tarım sigortalarımız var, özellikle heyelan maksatlı bunların TARSİM sigortası kapsamında tüm çaylıklarda geçerli olması noktasında bundan sonrası için de çalışma başlattık. Çaylıklarda çaya alternatif fidan dikme konusunda da teşvik edeceğiz. Doğaya rağmen değil, doğaya uyumlu tarım modeline geçmemiz gerekiyor. Buradaki vatandaşımız çay üretime devam edecek, elbette buradan bir gelir sağlayacak. Bölgenin en önemli gelir kaynaklarından birisi ama koruma ve kullanma dengesine de sahip çıkmamız gerekiyor. Ekmek ve kazanç kapımızın sonumuz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu bölgede mikro havza modeli getirmemiz noktasında hemfikiriz, özellikle sel ve taşkınlara neden olan unsurların ortadan kaldırılması ana amacımızdır. Salı günü hasar tespitleri bitecek, coğrafyaya selin verdiği toplam zarara baktığımız zaman çaylıklardaki zarar o kadar büyük görünmüyor" diye konuştu.