Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1351.59
ALTIN
495.52
DOLAR
8.5492
STERLİN
11.7943
EURO
10.0853
Fındık bahçesinin bir bölümü satılacak
Fındık bahçesinin bir bölümü...
Denizli’de 17 dönüm tarla satılacak
Denizli’de 17 dönüm tarla...
Sarıkamış’ta kargir ev satılacak
Sarıkamış’ta kargir ev satılacak
Osmangazi’de 2 katlı bina satılacak
Osmangazi’de 2 katlı bina...
Geyve’de tarla satılacak
Geyve’de tarla satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
TOKYO'DA TARİHİ GALİBİYET
Kapat

Bakan Pakdemirli uyardı: Çok dikkatli olmalıyız

Rize ve Artvin’de sel bölgesini helikopterle havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Salı günü için bölgede yağış uyarısında bulunarak, "Özellikle bu bölgede Trabzon’dan tutun, Hopa’ya kadar 75 ile 150 kilogram yağış var. Bu yağış geçen hafta aldığımız yağışların altında olabilir ama toprağın doygun olduğunu unutmayalım. Bundan dolayı bu yağışlar sel getirebilir. Salı gününden itibaren başta bölge halkı olmak üzere çok dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.

25 Temmuz 2021 Pazar 16:35
6 Okunma
Bakan Pakdemirli uyardı: Çok dikkatli olmalıyız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize ve Artvin’de sel bölgesini helikopterle havadan inceledi, Artvin’in Arhavi ilçesine geldi. Ana amacın yaraların sarılması olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, “Gece saat 01.00 itibariyle Arhavi ilçemizin yüzde 70’ine içme suyu verilmeye başlandı. Artvin ve Rize’de çalışmalar yaptık. Tarım alanlarının üzerindeki hasar tespitleri, kapalı köy yollarıyla alakalı genel olarak bazı tespitler yaptık. Üst havzalarda bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra da yapmamız gereken çalışmalarla ilgili de havadan incelemelerde bulunduk. Her afet bizim için bir derstir, her afetten yeni yeni dersler çıkartılır. Sel tırmığı diyebileceğim, aynı tırmığa benzer derede akan çöpü tutan sistemler geliştirebileceğimize dair sabah yaptığımız toplantıda bir kanaat geliştirdik. Çok yakında sahada uygulamaya alacağız. Bölgede yaklaşık 700 milyon dolara varan bir yatırım seferberliği daha başlatıyoruz. Dünle bugün arasında büyük fark var. 15- 20 yıl öncesinde bir afetle uğraşırken, şimdi 3 afetle uğraşıyoruz. Türkiye çapındaki meteorolojik olaylar 2002 yılında 300 civarındayken, bugün 984 afetle uğraşmak durumundayız” dedi.

‘SALI GÜNÜ ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ’

Salı günü için bölgeye yağış uyarısında bulunan Bakan Pakdemirli, “Salı günü için bir uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle bu bölgede Trabzon’dan tutun, Hopa’ya kadar 75 ile 150 kilogram yağış var. Bu yağış geçen hafta aldığımız yağışların altında olabilir ama toprağın doygun olduğunu unutmayalım. Bundan dolayı bu yağışlar sel getirebilir. Salı gününden itibaren başta bölge halkı olmak üzere çok dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘DOĞAYA UYUMLU TARIM MODELİNE GEÇMEMİZ GEREKİYOR’

Alacakları çok tedbir olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Çaylık alanların kimyasal gübrelemedense organik gübreyle gübrelenmesi konusunda vatandaşları teşvik edecek çalışmalar olacak. Tarım sigortalarımız var, özellikle heyelan maksatlı bunların TARSİM sigortası kapsamında tüm çaylıklarda geçerli olması noktasında bundan sonrası için de çalışma başlattık. Çaylıklarda çaya alternatif fidan dikme konusunda da teşvik edeceğiz. Doğaya rağmen değil, doğaya uyumlu tarım modeline geçmemiz gerekiyor. Buradaki vatandaşımız çay üretime devam edecek, elbette buradan bir gelir sağlayacak. Bölgenin en önemli gelir kaynaklarından birisi ama koruma ve kullanma dengesine de sahip çıkmamız gerekiyor. Ekmek ve kazanç kapımızın sonumuz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu bölgede mikro havza modeli getirmemiz noktasında hemfikiriz, özellikle sel ve taşkınlara neden olan unsurların ortadan kaldırılması ana amacımızdır. Salı günü hasar tespitleri bitecek, coğrafyaya selin verdiği toplam zarara baktığımız zaman çaylıklardaki zarar o kadar büyük görünmüyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeArtvinYağmurSelBakanBekir PakdemirliTarım Ve Orman Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamyonet su kanalına devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Kamyonet su kanalına devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te şehitler için uğurlama töreni
Gaziantep'te şehitler için uğurlama töreni
İskoçyalı oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de yaşamını yitirdi
İskoçyalı oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de yaşamını yitirdi
Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Havalandırma boşluğunda korkunç ölüm
Havalandırma boşluğunda korkunç ölüm
Artvin'de sel seferberliği
Artvin'de sel seferberliği
Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi
3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi
19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ceza
19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ceza

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma