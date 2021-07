Bakan Pakdemirli: 6 bin dekar tarım arazisi yandı

Bakan Pakdemirli, "Maalesef Antalya'da 3 can kaybımız var. Bodrum Güvercinlik'te bir otel boşaltılmaya başlandı. Mersin Bozyaka'daki yangın söndürüldü. Bizi şu an yangınların sebebinden çok yangınların söndürülmesi ilgilendiriyor. Yangınlarla ilgili çok yönlü soruşturma yapılıyor. 150 büyükbaş, 1000 küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera zarar gördü" dedi. Bakan Kurum ise Manavgat'taki yangında 77 evin yandığını söyledi.



İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: 183 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU



Öte yandan Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ise Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlardan etkilenen 183 kişinin hastanelere başvurduğunu belirterek, "Bunların 15'inin hastanelerde tedavisi sürüyor, diğerleri taburcu edildi. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu ana kadar yangından etkilenen ya da tahliye edilen herhangi bir kamu ya da özel hastanemiz yok. Manavgat Devlet Hastanemizde aşı, PCR testi başta olmak üzere her türlü sağlık hizmetini veriyoruz. Yangın hastaneye 1,7 kilometre uzaklıkta. O bölgedeki yangın tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapılıyor. Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki entübe 10 kişi, yangın nedeniyle kurumdaki yoğunluk ihtimaline karşı başka kamu hastanelerine sevk edildi" dedi.