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Bakan Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'da çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısı, kentin bazı bölgelerinde karşılık bulmadı. Çarşı ve pazarlara çıkanların sosyal mesafeye uymadığı gözlendi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:41
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Bakan Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi

BURSA - Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ülke genelinde sıkı önlemler alındı. 65 yaş ve üzeri kişiler ile 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 0-14 yaş grubundaki çocuklara ise bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Bunun üzerine saat 11.00'den itibaren Bursa'nın cadde ve sokaklarında çocuklar ile aileleri, yoğunluk oluşturdu. Bazı ailelerin, çocuklarıyla birlikte çarşı ve pazarlarda alışveriş yaptığı görüldü, sosyal mesafe kuralına ise uyulmaması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'daki pazarda çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısının, kentin bazı bölgelerde karşılık bulmadığı gözlendi. 

SAGLIK BAKANI FAHRETTIN KOCA'NIN BURSA'DA CEKILEN BIR FOTOGRAFI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLASARAK 'SOSYAL MESAFE' CAGRISI BURSA'DA BAZI BOLGELERDE KARSILIK BULMADI. CARSI VE PAZARA CIKAN VATANDASLARIN SOSYAL MESAFEYE UYMADIGI GORULDU. FOTO: HUZEYFE OZDEMIR-BURSA-DHA

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaBursaKoronavirüsSosyal Mesafe
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