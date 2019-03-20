Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104443
ALTIN
229.880
DOLAR
5.4755
STERLİN
7.2532
EURO
6.2166
'Uzak ve yakını görme bozukluğu tek operasyon ile düzeltilebiliyor'
'Uzak ve yakını görme bozukluğu...
Fenerbahçe salonda çalıştı
Fenerbahçe salonda çalıştı
İpek Tanrıyar evleniyor
İpek Tanrıyar evleniyor
Her beyin tümörü hayatı tehdit etmez
Her beyin tümörü hayatı tehdit...
Kimlik avı saldırıları 2018’de 500 milyona yaklaştı
Kimlik avı saldırıları 2018’de 500...

Bakan açıkladı: Denizli'deki depremde 3 yaralı var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, ''Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok. 3 yaralımız var. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremler, kentsel dönüşümün ülkemiz için en önemli gerçeğin olduğunu gösteriyor. Bu depremlerden bugüne kadar 82 bin canımızı kaybettik. Topraklarımızın yüzde 66'sı maalesef deprem bölgelerinde yaşıyor'' dedi.

Bakan açıkladı: Denizli'deki depremde 3 yaralı var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, ''Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok. 3 yaralımız var. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremler, kentsel dönüşümün ülkemiz için en önemli gerçeğin olduğunu gösteriyor. Bu depremlerden bugüne kadar 82 bin canımızı kaybettik. Topraklarımızın yüzde 66'sı maalesef deprem bölgelerinde yaşıyor'' dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:07
0 Okunma
Bakan açıkladı: Denizli'deki depremde 3 yaralı var

AKSARAY - Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Aksaray'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, depremde can kaybı olmadığını ve 3 kişinin yaralandığını kaydetti. Kurum, ''Bugün biliyorsunuz ülkemizde bir deprem yaşandı. Denizli ilimizde, Acıpayam ilçemizde olan depremin büyüklüğü 5,5 şiddetinde. Ekiplerimiz oraya gittiler. Hem AFAD ekiplerimiz hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz şu an olay yerinde tespitlerini yapıyorlar. Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok. 3 yaralımız var. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremler, kentsel dönüşümün ülkemiz için en önemli gerçeğin olduğunu gösteriyor. Bu depremlerden bugüne kadar 82 bin canımızı kaybettik'' diye konuştu.

Türkiye topraklarının yüzde 66'sının deprem bölgesi olduğunu belirten Bakan Kurum, ''Topraklarımızın yüzde 66'sı maalesef deprem bölgelerinde yaşıyor. O yüzden bizim yerel yönetimlerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak önceliğimiz, bundan sonraki süreçte 81 ilde bütün riskli alanlarda bu kentsel dönüşüm sürecini hızlı kararlı bir şekilde işletmek. Yılda 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu yaparak, deprem riski altındaki bu vatandaşlarımızı bir an önce bu durumdan kurtarmak istiyoruz. Denizli Acıpayam'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bu depremlerden ders almak suretiyle de kentsel dönüşümü hızlı kararlı bir şekilde yürüteceğimizi belirtmek isterim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat KurumDenizliDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem
Amasya'nın çılgın projesi
Amasya'nın çılgın projesi
Soğanlı Ören Yeri'nde kilise duvarlarındaki tahribata tepki
Soğanlı Ören Yeri'nde kilise duvarlarındaki tahribata tepki
Rize'den Çanakkale'ye gittiler, zafer ve şehitler için klip çektiler
Rize'den Çanakkale'ye gittiler, zafer ve şehitler için klip çektiler
Döve döve öldürüp yol kenarına attılar
Döve döve öldürüp yol kenarına attılar
4 ilde fuhuş operasyonu: 16 gözaltı
4 ilde fuhuş operasyonu: 16 gözaltı
Fırsatçıların asıl hedefi hazine arazisi
Fırsatçıların asıl hedefi hazine arazisi
Sahil Güvenlik uçağının fark ettiği 41 kaçak göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik uçağının fark ettiği 41 kaçak göçmen yakalandı
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans