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Bahçesaray'ın yükseklerinde kar kalınlığı 20 santimi buldu

Van Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nde, kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için çalışma başlatırken, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20, kırsal Çatbayır Mahallesi'nde 5 santimetreye ulaştı.

26 Kasım 2022 Cumartesi 11:39
Bahçesaray'ın yükseklerinde kar kalınlığı 20 santimi buldu

Van-Bahçesaray yolundaki 2 bin 895 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi buldu. Kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor. Kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından ekipler, çalışma başlattı. İlçeye bağlı kırsal Çatbayır Mahallesi'nde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaşırken, ekipler de yolun kapanmaması için çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanBahçesarayKarKar YağışıKış
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