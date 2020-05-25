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Bahçede içki içen komşusunu bıçakladı, kaçtı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Hasan K. (42), bahçede alkol aldığını öne sürdüğü komşusu Mehmet K.'yı (52) bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Olay sonrası bölgede görev yapan polislere ve çevredekilere balkondan hakaretler yağdıran başka bir alkollü kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı, 3 bin 150 TL idari para cezasına çarptırıldı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:11
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Bahçede içki içen komşusunu bıçakladı, kaçtı

Olay, saat 00.15 sıralarında Mesir Mahallesi 5115 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. 3 katlı apartmanın birinci katında oturan Hasan K., bahçede alkol aldığı öne sürülen kapı komşusu Mehmet K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Mehmet K.'yı karın boşluğundan bıçakladı. Olayın ardından Mehmet K. kanlar içinde yığılırken, Hasan K. ise evinin arka kapısından kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mehmet K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri Hasan K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

ALKOLLÜ KİŞİ BALKONDAN HAKARETLER YAĞDIRDI

Öte yandan polis ekiplerinin bıçaklı yaralama olayı ile ilgili çalışma yaptığı sırada çevredekilere balkondan hakaret eden ve isminin Kamil A. olduğu öğrenilen kişi, "Onun kafasına sıkacağım. Onu öldüreceğim. Sen eğer devletin polisiysen gelir beni alırsın" diye bağırdı. Polislerin, "Sakin olun bağırmayın" uyarılarına da "Konuşmayın, gelirseniz alırsanız alın beni" şeklinde cevap verdi. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, 5 katlı apartmanın son katında oturan vatandaşı karakolda ifadesi alındıktan sonra 3 bin 150 TL idari para cezası uygulayıp serbest bıraktı. Kamil A., kendisini görüntüleyen gazetecilere de, "Tamam sorun yok. Her şey kontrol altında" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaIçkiAlkolKavgaYARALAMAYunusemre
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