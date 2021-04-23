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BAĞCI EMEKLİ ÖĞRETMEN AHŞABA HAYAT VERİYOR

23 Nisan 2021 Cuma 12:12
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BAĞCI EMEKLİ ÖĞRETMEN AHŞABA HAYAT VERİYOR

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik’te el tornasında işlediği ahşaplar ile kendinden söz ettiren emekli öğretmen ortaya çıkardığı eserleriyle beğeni topluyor.

1958 yılında İznik’te dünyaya gelen Servet Bağcı 28 yıllık Fen Bilgisi öğretmenliğine Alpaslan Ortaokulunda nokta koymasının ardından kendini ahşap sanatına adadı. El tornasında işlediği ahşap ürünleri ülkenin dört bir tarafına yolluyor. İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından belgesele konu alınan Servet Bağcı (63) öğretmenlik hayatı, ahşap sanatı ve çocukluğunda ki İznik hakkında önemli bilgiler verdi. Bağcı konuşmasında “İlk öğretmenlik hayatıma Siverek’te başladım. Ülkemizin dört bir tarafından görev yaptım. Son olarak Alpaslan Ortaokulu’nda memleketimde emekli oldum. Bu süre içerisinde binlerce öğrencimiz oldu.Yüzlerce anı biriktirdik.Emekli olduktan sonra bir şeyler üretmeliyim, kaliteli vakit geçirmeliyim diye kendime dert edinmiştim.Ahşap sevdiğin bir daldı.Ufak ufak başladım.Önce ufak bir tornada başladım.Daha sonra büyüttüm.Şimdilerde ise çoğunlukla gıda da kullanılmak üzere mutfak malzemeleri üretiyorum.Genellikle zeytin ağacı çalışıyorum.Şu anda ülkemizin bir çok yerinden siparişler geliyor. Sipariş üzerine, talep üzerine yapıp gönderiyorum. Bir arkadaşıma araba satmıştım. Borcunu bitiremedi. Sana borca karşılık motosiklet vereyim dedi. O gün bugündür de bizde motosiklet hastalığı başladı. Arkadaşlarımızla her yıl Çanakkale’ye motor turu düzenliyoruz. Çanakkale bizler için çok önemli. Tabi ki İznik’ten hiçbir zaman bağlarımızı koparmadık. Hele eski İznik bambaşka idi.19 Mayıs törenlerinde stadyumda siyah şort, beyaz atlet ile gösteri yapardık. Gösteri öncesi ise erik zamanı olduğu için civar bahçelerden erik toplardık. Bir gün öğretmenimize yakalandık. Okulda bizi sıraya dizdi. Birbirinize tokat atacaksınız dedi. Bizde o gün birbirimizi iyi bir patakladık. Onun dışında gençliğimizde üzüm bayramları olurdu. Her köy siyah ve sarı üzümden tablolar yapar, kortej yürüyüşü şeklinde bunları sergilerlerdi. Benim gençlere tavsiyem telefon ve bilgisayarlarda boşa geçirdikleri zamanlarda kafalarını kaldırıp gerçek hayatın farkına varmalarıdır. Ben bu çekim dolayısıyla İznik Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Mesleklerin tanıtılması ve gençlere özendirilmesi noktasında bu çalışmaları önemli buluyorum” diye konuştu.

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BAĞCI EMEKLİ ÖĞRETMEN AHŞABA HAYAT VERİYOR
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