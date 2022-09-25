Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.281,61
ALTIN
973,15
DOLAR
18,42
STERLİN
20,00
EURO
17,85
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor
Bolu Abant İzzet Baysal...
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den 11 adet taşıt satışa çıkarıldı
Türkiye İhracat Kredi Bankası...
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi...
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı İstanbul ili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Baba ve oğulları, ev basıp 2 akrabalarını öldürdü

ESKİŞEHİR’de akrabalarının evini basan baba ve iki oğlu, Volkan Şener ile Polat Gezgin’i pompalı tüfekle öldürdü. Olay yerinden kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

25 Eylül 2022 Pazar 16:40
Baba ve oğulları, ev basıp 2 akrabalarını öldürdü

Tepebaşı ilçesinde oturan İsmail A. (50) çocukları Beytocan A. (20) ve Baran A. (22), Yeşiltepe Mahallesi’nde 8892’nci Sokak üzerinde oturan Volkan Şener ile Polat Gezgin’in evine gitti. İki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evde çıkan arbedede İsmail A. ve oğulları Baran A. ile Beytocan A., pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Volkan Şener ile Polat Gezgin ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şener ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne, Gezgin ise yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Şener ve Polat kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nin yanı sıra çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri, şüphelileri yakalamak için Zafer, Kuyubaşı ve Kumlubel mahallelerinde araştırma yaptı. Şüpheliler yaşanan takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlılarından Beytocan A., “Cinayet falan işlemedim, onlar dayımın oğlu benim” dedi. İşlemlerinin ardından 3 şüpheli ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirAkrabaKavgaCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakırçay'da binlerce ölü balık kıyıya vurdu
Bakırçay'da binlerce ölü balık kıyıya vurdu
‘Alo Tatil' operasyonunda 8 tutuklama
‘Alo Tatil' operasyonunda 8 tutuklama
Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu 
Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu 
İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı
İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı
'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı
'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı
Malatya'da tatil dönüşü kaza: Aynı aileden 6 ölü
Malatya'da tatil dönüşü kaza: Aynı aileden 6 ölü
Ankara'da 15 katlı apartmanın 13'üncü katında yangın: 1 ölü
Ankara'da 15 katlı apartmanın 13'üncü katında yangın: 1 ölü
İzmir'e 2022 Avrupa Ödülü
İzmir'e 2022 Avrupa Ödülü
Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü
Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول