Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1155
ALTIN
473.268
DOLAR
7.7309
STERLİN
10.0446
EURO
9.0842
MESLEK LİSELERİ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI
Son Dakika
MESLEK LİSELERİ YÜZ YÜZE EĞİTİME...
Dolar 7.75 lirada
Son Dakika
Dolar 7.75 lirada
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Son Dakika
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın
Son Dakika
Ruhsatsız maske üreten iş yerine...
Ahmet Çalık, Konyaspor'da
Son Dakika
Ahmet Çalık, Konyaspor'da
İş fırsatları için hemen tıkla!

Azerbaycan saflarına katılmak için dilekçe verdiler

IĞDIR'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ateşkesi bozarak saldıran Ermenistan'a karşı savaşan Azerbaycan'ın yanında savaşa katılmak istediklerini belirten dilekçelerini Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev'e verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin yanlarında olduğunu ifade eden Guliyev, "Sizin buraya gelip destek vermeniz bizi duygulandırdı. Şu anda Azerbaycan ordusu zaferler kazanmaktadır. Karabağ işgalden azat olacaktır" dedi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 09:49
4 Okunma
Azerbaycan saflarına katılmak için dilekçe verdiler

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu'nu gelen Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ve Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği üyeleri, cephede savaşmak için gönüllü olduklarını ifade ederek dilekçelerini teslim etti. Azerbaycan Başkonsolosu Nuru Guliyev'le görüşen Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, "Iğdır'da bulunan sivil toplum kuruluşları olarak Azerbaycan'ın yanındayız. Gönüllü olarak Azerbaycan'a giderek cephede savaşmak istediğimize dair dilekçemizi sunduk. İki devlet bir millet ilkesi doğrultusunda Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Savaşta gönüllü olduklarını belirten Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, tek millet iki devlet mesajı verdi.

'TÜRK MİLLETİNE YANIMIZDA OLDUĞU İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'

Iğdır'dan gelen sivil toplum kuruluşları temsilci ve üyelerinin dilekçelerini alarak teşekkür eden Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, "Biz 30 yıldır meseleyi diplomatik olarak çözmek istedik. Amacımız kan dökülmesin insanlar ölmesindi. Fakat Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekinmediler. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev Ermenistan'ı barış yolu ile masada çözelim diyor Ermeniler yanaşmıyor. Savaşı tahrik edip Azerbaycan'a saldırdılar. Azerbaycan devleti, milleti, ordusu işgale son vermek amacıyla topraklarını işgalden kurtarıyor. Bizim gözümüz kimsenin toprağında değildir. Ama toprağımıza göz dikenin gözünü oyarız. Azerbaycan'ın güçlü ordusu var Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Türk milletine teşekkür ediyoruz, bizim yanımızdadır. Sizin buraya gelip destek vermeniz bizi duygulandırmıştır. Karabağ işgalden azat olacaktır. Herkes cephede savaşmak için gönüllüdür bugün beni bir şehit kardeşi aradı gönüllü cepheye giderek kardeşinin intikamı için savaşmak istediğini söyledi. İnşallah zafer bayramımız hep beraber kutlayacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanSavaşAsker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkçıların 'korkulu rüyası' mavi yengeç, turistlerin gözdesi
Balıkçıların 'korkulu rüyası' mavi yengeç, turistlerin gözdesi
Ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın
Ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Niğde’de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor
Niğde’de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor
Evde 42 kaçak göçmen bulundu
Evde 42 kaçak göçmen bulundu
Başkan Böcek'in kritik süreci devam ediyor
Başkan Böcek'in kritik süreci devam ediyor
Van Gölü sahillerinde 45 ton çöp toplandı
Van Gölü sahillerinde 45 ton çöp toplandı
Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli adliyede
Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli adliyede

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans