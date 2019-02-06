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Ayvalık'ta 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 2 otomobil ile 1 hafif tirari aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Ayvalık'ta 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 2 otomobil ile 1 hafif tirari aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:14
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Ayvalık'ta 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 yolunun Ayvalık sınırı Şehirlerarası Terminal kavşağında meydana geldi. Çanakkale istikametinden gelen Murtaza Kara yönetimindeki 34 UK 1719 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşaktan ana yola çıkan Sefer Erden yönetimindeki 16 BUD 41 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Kara yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Sertaç Taş yönetimindeki 10 BGF 86 plakalı hafif ticari araca çarparak ters döndü. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, yaralıları araçlardan çıkardı. Olay yerine gelen Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan da yaralılar hakkında bilgi aldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirAyvacıkTrafik Kazası
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