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Aydınlı kadınlardan yılda 2 milyon çiçek

AYDIN'ın Çine ilçesindeki 1600 nüfuslu Mutaflar Mahallesi'nde kadınların ürettiği süs çiçekleri, geçim kaynağı oldu. 4 yıl önce kurulan kooperatif aracılığıyla yılda üretilen 2 milyon çiçek, il ve ilçe belediyelerine gidiyor.

05 Temmuz 2020 Pazar 09:52
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Aydınlı kadınlardan yılda 2 milyon çiçek

Kırsal Mutaflar Mahallesi'nde her evde çiçek serası bulunuyor. Bu seralarda özellikle kadınlar çeşit çeşit süs çiçekleri üretiyor. Üretilen çiçekler ise 4 yıl önce kurulan 'S.S. Çine Tarımsal Kalkınma Kooperatifi' aracılığıyla pazarlanıyor. Mahallede her yıl, üretilen çiçeklerden 1 milyon 500 bin TL'lik gelir elde ediliyor. Kooperatif üyesi 120 kadın, 60 çeşit çiçek üreterek geçimlerini sağlıyor. Üretilen çiçekler içinde en çok rağbet gören ise ortanca oluyor. 4 yıl önce kurulan kooperatif aracılığıyla yılda üretilen 2 milyon çiçek, il ve ilçe belediyelerine gidiyor.

İKİ ÜNİVERSİTE OKUYAN OĞLU DA YARDIM EDİYOR

Oğluyla kurdukları seralarda çiçek üreten ve elde ettikleri gelirle geçinen Zaide Madran (53), "30 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz çiçekleri toptan ve perakende olarak satıyoruz. En çok satılan çiçekler, ortanca, begonya, küpeli, melisa ve lavanta başta olmak üzere tüm çiçekler rağbet oluyor" dedi.

İki üniversite tamamladıktan sonra mahalleye yerleşen ve anne mesleği çiçekçiliği yapan Muharrem Madran ise "Süleyman Demirel Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden iki üniversite tamamladım. Şu anda yine tarım üzerine açıktan eğitimime devam ediyorum ve sertifikamı alacağım. Kendi üretimimiz olan ürünlerden ortanca, küpeli, melisa, sardunya gibi bazı ürünleri Ankara, İstanbul, Denizli gibi birçok ile yolluyoruz. Özellikle Muğla ve ilçeleri olan turizm bölgelerine çok satıyoruz. Farklı ürünler getirmeye ve onların üretimini yapmaya çalışıyoruz. Mahallemizde kadınların neredeyse tamamı bu işten para kazanıyor. Kadınların gelir kaynağı bu çiçekçilik" diye konuştu.

Ezgi Mersin (14) de "Haziran ayında fide dikimleri oluyor. Yetiştikten sonra da onları satıyoruz. Eğimimi sürdürürken bende yaz tatillerinde annemlere yardım ediyorum. Çiçekleri genelde ben sularım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınKadınÇiçek
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