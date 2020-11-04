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Aydın'daki devlet hastanesinin poliklinik bölümü risk nedeniyle kapatıldı

İZMİR’de yaşanan depremin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin poliklinik bölümü oluşan risk nedeniyle kapatıldı.

04 Kasım 2020 Çarşamba 09:31
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Aydın'daki devlet hastanesinin poliklinik bölümü risk nedeniyle kapatıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Ege Bölgesi'nin birçok ilinde hissedilirken, Aydın’da da paniğe neden oldu. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, deprem dolayısıyla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin poliklinik bölümünün kapatıldığını açıkladı. Vali Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın Atatürk Devlet Hastanesi idari binası, deprem sonrası oluşan risk gerekçesiyle 4 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedbiren kullanıma kapatılmıştır. Başhekimlik tarafından koordine edilen diğer alanlarda hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine devam edilecektir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınDevlet HastanesiHastaneDepremHasar
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