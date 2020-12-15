Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 05.45'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 05.45'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DHA