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Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15 Aralık 2020 Salı 08:50
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Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 05.45'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınKuşadasıDeprem
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