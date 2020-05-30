Avrupa'nın çekirdeksiz karpuzu Antalya'dan

Aksu ilçesinde karpuz üretimi yapan Mustafa Büyükkalay, gelen talep üzerine çekirdeksiz karpuz üretimine başladı. Bu yönde talep artınca, Büyükkalay, 800 dönüm arazide 'siyah inci' adıyla çekirdeksiz karpuz üretti. Antalya, Konya, Isparta başta olmak üzere Türkiye'nin farklı birçok noktasında üretim alanları oluşturan Büyükkalay, hem serada hem tarlada üretim yapıyor.

KİLOGRAMI 5 TL'DEN İHRAÇ EDİLİYOR

6 ay boyunca üretim yaptıklarını ve karpuzu iç piyasaya değil, yurt dışına gönderdiklerini belirten Büyükkalay, "Çekirdeksiz karpuzun tadı çok farklı. Daha kırmızı ve lezzetli. Zaten bunu alan tüketici diğer karpuzu yemez. Fiyatlar bu yıl fena değil. 5 TL'den alıcı buluyor" dedi.

Büyükkalay, ürünleri başta Fransa, Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesine TIR’larla sorunsuz bir şekilde gönderdiklerini söyledi. Avrupa ülkelerinde özellikle İspanya'da üretimin koronavirüs nedeniyle durduğunu ve bir anda gözlerin Türkiye'ye çevrildiğini aktaran Mustafa Büyükkalay, "Avrupa hattına ihracatımız çok arttı. Bu yıl karpuz fiyatları üreticinin yüzünü güldürüyor. Balkan ülkeleri, İskandinav ülkelerine, Avrupa ülkelerine her yere gönderiyoruz. Bu yılki rekoltemiz 6 bin ton civarında olacaktır" dedi.

Karpuzun tadına bakıp kıyaslama yapanlar ise çekirdekli karpuza göre çekirdeksiz karpuzun daha tatlı, kırmızı ve yoğun aromalı olduğunu söyledi.