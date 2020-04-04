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Av tüfeği ile babasını öldürdü

SAMSUN’un Bafra ilçesinde İbrahim A. (20), tartıştığı babası Sami A.’yı (52) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

04 Nisan 2020 Cumartesi 10:21
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Av tüfeği ile babasını öldürdü

Olay, saat 00.30 sıralarında Bafra ilçesi Doğankaya Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim A. ile babası Sami A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim A., evdeki av tüfeği ile babasına ateş etti. Sami A. kanlar içerisinde yere yığılırken, İbrahim A. ise kaçtı. Komşuların ihbarı ile eve gelen sağlık ekipleri Sami A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sami A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İbrahim A. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunCinayet
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