ATM'deki düzenek, vatandaşın dikkati sayesinde bulundu

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Bir kamu bankasına ait ATM'den para çekmeye gelen kişi, makineden şüpheli bir biçimde ayrılan biri kadın, iki kişiyi görüp, şüphelendi. ATM'nin kart yuvasında oynama olduğunu fark eden vatandaş, kart kopyalama düzeneğini gördü. Düzeneği çıkaran bu kişi, yakındaki DSİ Bölge Müdürlüğü'nün güvenlik görevlilerine teslim etti. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ATM'nin kart yuvasının tahrip edildiğini tespit etti. Düzeneğin ise optik okuyucu, hafıza kartı ve pilden oluştuğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kartı kopyalama düzeneğini yerleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.