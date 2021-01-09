Atilla Ödünç: "Bursa'da tarihi doku ön plana çıkıyor"

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Atilla Ödünç, Ulucami ve çevresindeki tarihi dokunun ön plana çıkarılması noktasında belki de Türkiye’nin en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarından birini Bursa'da hayata geçirildiğini söyledi. Ödünç, 2020 yılının hem tüm dünyayı hem de Türkiye’yi ekonomik, sağlık ve sosyal anlamda olumsuz etkilediğini, ancak Türkiye’nin bu zorlu süreci en az hasarla geçmeyi başaran ender ülkelerin başında geldiğini söyledi. Hükümet olarak 2021 yılından daha umutlu olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çok önemli projeleri hayata geçireceklerine inandıklarını ifade eden Ödünç, Covid-19 aşısının kullanılmaya başlanması, yerli aşının da devreye girmesiyle özellikle yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye ekonomisinin ciddi anlamda çıkışa geçeceğini öngördüklerini aktardı. Bursa’nın ülke ekonomisinin lokomotif kenti olduğunu vurgulayan Ödünç, ülke ekonomisinin büyüyüp gelişmesinde Bursa’nın her zaman olduğu gibi liderlik rolünü üstleneceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle göreve getirilen AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın önemli işlere imza atacağını, Büyüşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve diğer ilçe belediyelerinin de kente en iyi hizmeti verebilme adına yoğun bir mesai harcayacağını dile getiren Atilla Ödünç, Bizler TBMM’de yaptığımız kanuni düzenlemelerle milletimizin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Bakanlarımızın Bursa’ya önemli destekleri var. Biz bunu 2020 yılı içerisinde yaşadık ve gördük. Bunun gerçekten iyi yansımaları gerçekleşti dedi.

TARİHİ KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bursa’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleriyle tarihi mekanların ortaya çıkarılması adına ciddi bir kentsel dönüşüm hamlesi yapıldığına işaret eden Ödünç, “Tarihi Ulucami, Hanlar Bölgesi ve Çarşı Başı Meydanı’nda bir kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştirildi. Burada 1300’lü, 1400’lü yıllardaki o tarihin gün yüzüne çıkartılması amaçlanmakta. Şuana kadar birçok resmi ve özel bina yıkıldı. İnşallah bundan sonra da binalar yıkılmaya başlıyor. 2023 yılına doğru inşallah bu bölgede yayalaştırma çalışmalarını da gerçekleşecektir” diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİL

Atilla Ödünç, doğuştan elektrikli, yerli ve milli Türkiye’nin otomobili TOGG’un fabrikasının Bursa Gemlik’te yükseldiğini anımsatarak, “Kent olarak bu gururu yaşıyoruz” görüşünü aktardı. 2020 yılında temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan fabrikada banttan ilk araçların 2023 yılında ineceğini anlatan Ödünç, “Türkiye’nin otomobilin yollarda gördüğümüzde herhalde en çok biz Bursalılar gurur duyacağız” görüşünü aktardı. Bunun yanında Türkiye’nin yerli sismik arama gemileriyle Karadeniz’de 405 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfettiğini, bu doğalgazın da muhalefetin “çıkaramazlar” sözüne inat en kısa zamanda ülke ekonomisine kazandırılacağını kaydetti. AK Parti’yi diğer partilerden ayıran en önemli özelliğin, “ileri hedefler” olduğunu vurgulayan Ödünç, “Biz yarını değil, önce 2023’ü hedeflemiştik. Şimdi ise 2053 yılını hatta 2071 yılını hesaba katarak projeler üretiyoruz. Bizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik bu” dedi. FİKRİ SAĞLAR’IN AÇIKLAMALARI. AK Parti’nin “iş”, muhalefetin ise “kargaşa” ürettiğini dile getiren Ödünç, CHP’nin önde gelen isimlerinden Fikri Sağlar’ın başörtülü kadınlara yönelik sözlerine kendi partisinden bile destek gelmediğini söyledi. Fikri Sağları muhalefet partiside desteklemedi, savunmadı diyen Ödünç, şöyle devam etti: Zaten savunulacak birşeyde değildir. Başörtüsü sorununu ve sıkıntısını millet olarak senelerceçektik. Nice şehit anaları, vatan için canını veren evlatlarının cenaze törenlerine bile başörtülü oldukları için giremediler. Bunlarçok acı olaylardı. Ama şuan böyle bir durum yok çok şükür. Başörtüsünü siyasi malzeme olmaktan AK Parti çıkardı.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Muhalefetin belirli aralıklarla ortaya “erken seçim” iddialarını ve taleplerini ortaya attığını da hatırlatan Ödünç, Cumhur İttifakı olarak böyle bir düşünce ve tasarruflarının bulunmadığını vurguladı. Türkiye’de şu an için bir seçim ikliminin bulunmadığını dile getiren Ödünç, “Biz seçimin 2023 yılında yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer böyle bir iklim oluşursa hükümet olarak, Cumhur İttifakı olarak konuyu değerlendiririz” değerlendirmesinde bulundu. Bursa’da kentsel dönüşüm noktasında 2021 yılında önemli çalışmalar yapılacağına değinen Ödünç, Hürriyet ve 1050 mahallelerindeki dönüşüm sorununun çözümü noktasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdiğini, Bursa milletvekilleri olarak da kendilerinin konunun yakın takipçisi olduklarını sözlerine ekledi.