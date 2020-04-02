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Atıklardan Covid-19 izolasyon sedyesi yaptılar

ERZURUM Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) teknik birimde görevli 7 arkadaş, Covid-19 hastaları için izolasyon sedyesi yaptı. Tamamen atık malzemelerden oluşan sedyeyle, virüs taşıyan bir kişinin, hastalığı çevrelerine bulaştırması da önlenecek.

02 Nisan 2020 Perşembe 09:26
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Atıklardan Covid-19 izolasyon sedyesi yaptılar

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina hastanesi olarak kullanılan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin teknik birimi sorumluları Yalçın Temel, Mehmet Sadık Sonuç ile çalışanlar Yavuz Selim Ataç, Atakan Koçer, Zekeriye Aykut, Fatih Bulutlar, Selim Harurluoğlu, hastaların izolasyonlu bir şekilde taşınması için bir çalışma yaptı. Hastanenin atölyesinde eski küvöz, veteriner eldiveni, şeffaf muşamba, demir profil, metal, emniyet kemeri, pvc boru kullanan 7 arkadaş, yaklaşık 16 saatte dört tarafı kapalı izolasyon sedyesi yaptı. Covid-19 hastalarının taşınırken dışarıyla bağlantısını keserek öksürüp, hapşırmaları halinde hastalığın çevredekilere yayılmasını önleyecek olan izolasyon sedyesinin yüzde 98'i tamamlandı. Sedye, havalandırma yapılmasıyla tamamlanacak.

Teknik birimde görevli, marangoz, kaynakçı, demirci, döşemeci, metalciden oluşan 7 arkadaş olarak izolasyon sedyesini tasarlayarak 16 saatte yaptıklarını belirten BEAH Teknik Birim Sorumlusu Yalçın Temel, başhekim Dr. Mahmut Avcı ve hastane müdürü Fatih Turan'ın talimatıyla çalışmayı yaptıklarını söyledi. Covid-19 hastalarının taşınma esnasında hapşırmaları, öksürmeleri sonucu mikrop ve virüsün bulaşmasını önlemek için sedyeyi tasarladıklarını anlatan Yalçın Temel, "Teknik birimde görev yapan 7 arkadaş izolasyon sedyesini tasarladık ve 16 saatte yüzde 98'ini tamamladık. Sadece havalandırma bölümü kaldı. Sedyeyi tamamen atık malzemelerden yaptık. Yaptığımız sedye ile Covid-19 hastalarını tamamen tecrit edeceğiz. Hapşırmadan virüs bulaştırma imkanı olmayacak. Yaptığımız sedye 20 kilo ağırlığında, şimdi bunun daha hafifini yapmak için çalışacağız" dedi.

Teknik birim sorumlusu Mehmet Sadık Sonuç, bu konuda çalışma yapmak isteyenlere de bir fikir vermek için sedye tasarladıklarını söyledi. Ellerindeki atık malzemeler ve aletlerle izolasyonlu sedyeyi yaptıklarını anlatan Sonuç, "En küçük demir profil, çocuk kuvözlerinin kapakları, metal, emniyet kemeri, şeffaf branda gibi malzemeleri kullanarak silikonla hava geçirmez hale getirdik. Sedyenin tutacaklarını ise PVC borudan yaptık. Bunun daya iyisi yapılabilir. Bu yaptığımız sedye yaklaşık 20 kilogram ağırlığında bunun daha hafifini yapmak için çalışacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumCovid19SalgınHastalıkKoronavirüsIzolasyonSedye
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