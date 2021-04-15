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Atık Yağı Getir, Maskeyi Al Götür

Atık yağ getirene maske hediye

15 Nisan 2021 Perşembe 13:03
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Atık Yağı Getir, Maskeyi Al Götür

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi, her geçen gün sağlığı ve çevreyi tehdit eden bitkisel atık yağların toplanması için yeni bir uygulama başlattı. Lavaboya dökülen bir litre atık yağın bir milyon litre suyu kirlettiğine dikkat çekerek bir kampanya başlatan Mustafakemalpaşa Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay almış bir geri dönüşüm firması ile yaptığı protokol kapsamında evlerde biriktirilen atık yağları alarak, yerine maske hediye ediyor. İlçe sınırlarında oluşturulan 15 atık yağ toplama noktasında ve 1.sınıf atık getirme merkezinde bitkisel atık yağlar toplanarak yetkilendirilmiş firma tarafından biodizel olarak geri dönüşüme kazandırılacak. Bu sorumluluk hepimizin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ hedefi için tüm projeleri, kampanyalar ile desteklediklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Çevre bilincini arttırmak, suyu, toprağı korumak ve çocuklarımıza yaşanabilir bir gelecek bırakmak için herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bu kampanya ile vatandaşlarımıza atık yağları ayrı toplama alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Evlerde ve lokantalarda kullanılan atık yağların lavaboya veya toprağa dökülmesi, çevre açısından çok büyük zararlara yol açmaktadır. Bir litre atık yağın bir milyon metreküp suyu kirlettiği bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Atık su kanallarına karışan bitkisel yağlar, kanalizasyon sistemlerini tıkadığı gibi denizlere ulaşarak sularda yaşayan canlılara da ciddi zararlar vermektedir dedi. Atık yağlar evlerden alınacak. Başkan Kanar, Bütün bu etkiler dikkate alındığında daha temiz bir Mustafakemalpaşa için çevremizi kirleten atıklar konusunda hepimiz duyarlı olmalıyız. Başlattığımız bu kampanya ile hem su kirliliğini önlemiş hem de atıkların geri dönüşümü ile ekonomiye kazandırmış olacağız. Bitkisel atık yağ biriktirip bize teslim eden vatandaşlarımıza günümüzün en önemli ihtiyacı haline gelen ve korona virüsten korunmada önemli bir rolü olan maske hediye ediyoruz. Bitkisel atık yağ biriktiren vatandaşlarımız Belediyemiz Sıfır Atık Müdürlüğüne, atık yağ toplama noktaları ve 1.sınıf Atık Getirme Merkezine teslim edebilir, 444 38 15- 2561 i arayarak talep etmeleri halinde de ekiplerimiz evlerinden teslim alabilir ifadelerini kullandı.

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Atık Yağı GetirMaskeyi Al Götür
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