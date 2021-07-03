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Atık sular, kuraklık ve HES; Kemaliye'de su sporlarına gölge düşürdü

Erzican'ın Kemaliye ilçesindeki Karasu Nehri'nde bu yıl 42'ncisi yapılan Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'ne kuraklık damga vurdu.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:56
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Atık sular, kuraklık ve HES; Kemaliye'de su sporlarına gölge düşürdü

(Erzincan), (DHA)

Şenlik programında yer alan, yüzme, kano, bot safari etkinlikleri, düşen su seviyesi nedeniyle iptal edildi. İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki demir işleme tesisinin atık suları nedeniyle nehir suyunun çamur renginde aktığı görüldü. Munzur Fırat Doğa Sporları Dernek eski Başkanı Gürcan Ekinci, yakın zamanda Kemaliye’de su sporlarının yapılamayacağını söyledi.

Doğası ve tarihiyle Erzincan'ın en güzel ilçelerinden olan Kemaliye'de Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin yapıldığı Karasu Nehri'nde tehlike çanları çalıyor. Üzerine kurulan 2 ayrı hidroelektrik santrali nedeniyle su seviyesi düşen nehirde, kuraklık da eklenince bu yıl 42'ncisi yapılan şenliğin bazı programları iptal edildi. Programdaki yüzme, kano, bot safari etkinlikleri su seviyesinin düşmesi nedeniyle iptal oldu. 

Munzur Fırat Doğa Sporları Dernek eski Başkanı Gürcan Ekinci, yakın zamanda Kemaliye ilçesinde su sporlarının yapılamayacağını söyledi. Karasu Nehri’nde, kurulu bulunan HES’ler nedeniyle su seviyesini düştüğünü belirten Ekinci, "Geçtiğimiz yıllarda karayolunun kenarına kadar su seviyesi olurdu. Burada kano, kürek, bot gibi akla gelen tüm su sporları yapılıyordu. Ayrıca buraya katılan herkes izlemekle yetinmeyip en azından bir su spor etkinliğine katılıyordu, şenlikler çok daha zevkli geçerdi. Ama su seviyesi düşünce katılım dahi yok denecek kadar azalmaya başladı. Bu da beraberinde etkinlik sayısını azaltıyor. Şu anda nehrin yatağı 7 veya 8 metre düşmüş durumda, eski halinden eser yok. Karasu Nehri'nin bu kadar su seviyesinin düşmesinin nedeni, kuraklık var ayrıca nehrin 35 kilometre kuzey bölgesinde iki adet HES" diye konuştu. 

NEHİR ÇAMUR AKIYOR

Nehrin suyunun da çamur rengine döndüğünü belirten Ekinci, bunun da sebebinin kurulan demir işleme tesisinin atıklarının Karasu’ya bırakılması olduğunu kaydetti. Ekinci, "Nehrin suyu şu anda kırmızı ve çok pis durumda. Bunun nedeni ise Kemaliye ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki demir işleyen tesis. Orada yıkanan demir suları nehre karışıyor, doğal olarak nehrin rengi çamur gibi kırmızı olmuş durumda" dedi. 

DHA

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