Atatürk'ün bronz heykelini çalıp satan 4 kişi tutuklandı

Isparta Belediyesi tarafından Gökçay Mesirelik alanına yaptırılan 139,5 kiloluk bronz Atatürk heykelinin yerinde olmadığını fark eden belediye personeli, polise haber verdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte çalışma başlattı. Heykeli çaldığı belirlenen Isparta Belediyesi’nde görevli A.D., O.Ş., M.A. ve A.İ.K. gözaltına alındı.

HURDACIYA SATILMIŞ

Atatürk heykelini çalan şüphelilerin, parçaladıktan sonra hurdacıya sattıkları tespit edildi. Heykeli satın aldığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.İ.K, A.D, O.Ş. ve M.A. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esnaf Mahmut Gençay, heykelin uzun süredir bu alanda olduğunu belirterek, "Şu an mevcut yerinde yok. Birileri almış heykeli. Yapanları kınıyoruz. Bu milli bir değerimiz neticede" diye tepki gösterdi.