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Atatürk'ü denizde Türk bayrağı ve posterle andılar

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi öğrencileri denizde dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. Konyaaltı Sahili'nde denize girenler de suyun içinde saygı duruşunda bulundu.

10 Kasım 2020 Salı 11:34
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Atatürk'ü denizde Türk bayrağı ve posterle andılar

ANTALYA - Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 82'nci yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. Antalya'da sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu öğrencileri, falezler üzerindeki Şehitler Parkı'nın alt kısmında denize açıldı. Öğrenciler, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te, denizde dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. Saat 9.05'te sirenlerin çaldığı anda 14 öğrenci denizde, Atatürk posteri ve bayrak açarak, Atatürk'ü andı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencilerin denizde 54 metrekare genişliğinde Türk bayrağı ile 4 metrekarelik Atatürk posteri açtığını dile getirdi. Prof. Dr. Gökoğlu, öğrencilerin 10 Kasım'da gerçekleştirdiği Atatürk'ü anma etkinliğinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

DENİZDE SAYGI DURUŞU

Sirenlerin çaldığı dakikada teknede balıkçıların, sahilde denize girenlerin, falezlerdeki balıkçıların da oltalarını bırakıp, saygı duruşunda bulunduğu gözlendi. Konyaaltı Sahili'nde de denize girenler suyun içinde saygı duruşunda bulundu. Sahilde oturanlar da ayağa kalkıp saygı duruşuna geçerken, Akdeniz açıklarında bulunan yük gemileri ise sirenlerini öttürdü.

Antalyaspor Kavşağı'nda o sırada çalışan belediye işçileri, sirenin çalmasıyla birlikte Atatürk Heykeli'nin önünde saygı duruşunda bulundu. Seyir halinde olan araçlarından inen vatandaşlar da kavşaktaki heykelin önüne gelerek selam durdu.

OTOBÜSTEN İNİP SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Anma sırasında ilginç görüntülerden biri de Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda yaşandı. Saat 09.05'i gösterdiğinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yolcu otobüsü, içindeki yolcularla birlikte yolun kenarında durdu. Araçtan inen şoför saygı duruşunda bulunurken, diğer yandan parmak uçlarında yükselip ulaştığı kornayı 2 dakika boyunca çaldı. Otobüs içindeki yolcular da yerlerinden kalkarak saygı duruşunda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
10 Kasım Atatürkü Anma GünüAkdeniz üniversitesi
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