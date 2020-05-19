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Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile havalandı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile havalandı.

19 Mayıs 2020 Salı 09:54
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Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile havalandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sıcak hava balonuyla uçuşları 1 Temmuz'a kadar erteledi. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yaşayan sıcak hava balonu işletmecisi ve pilotu Mehmet Halis Aydoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'nin ilk yerli ve sıcak hava balonuyla uçuş gerçekleştirmek istedi. Bunun için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alan Aydoğan, sabahın erken saatlerinde Kapadokya semalarına havalanmak için hazırlandı. Hazırlıklarını tamamlayan Aydoğan, "Bugün özel bir balon uçuşu gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bizim ve ülkemiz için çok değerli bir gün. Koronavirüs nedeniyle balonlarımızın uçmadığı bu dönemde de bu uçuşumuzu Atatürk posteri ve Türk bayrağımızla gerçekleştireceğiz. Umut ediyoruz ki bu günler hızlı geçer. İnşallah yüzlerce balonumuz ile yine Kapadokya'da 19 Mayıs'ı ve nice bayramları yine hep beraber Türk bayrakları asarak kutlayacağız. Türkiye'de üretilen ilk yerli balon ile bu uçuşu gerçekleştirmenin ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

‘İSTİKBAL GÖKLERDEDİR’ YAZISIYLA UÇTU

Aydoğan konuşmasının ardından, üzerinde 'İstikbal Göklerdedir' yazan Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonuna bağladığı Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile Kapadokya semalarında dolaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaBalon19 MayısAtatürkGençlik Ve Spor Bayramı
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