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Atatürk'lü Türk bayrağına saldıran şüpheli tutuklandı

TRABZON'da, Atatürk'lü Türk bayrağını, sokakta asıldığı ipten kopardığı gerekçesiyle 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklanan Volkan Erbaş’ın, ifadesinde “Psikolojik rahatsızlığım var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, pişmanım” dediği belirtildi.

19 Haziran 2022 Pazar 11:52
Atatürk'lü Türk bayrağına saldıran şüpheli tutuklandı

Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak'ta cep telefonu aksesuarları satışı yapılan işletmenin sahibi, bir süredir dükkanın önündeki ipte asılı Atatürk'lü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark edip, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. İş yeri sahibi, önceki akşam sokaktan geçen 2 kişiden 1'inin, etrafı kontrol ettikten sonra ipe asılı Türk bayrağını çekip, alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Şikayet ve olay anına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyadaki tepkiler üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı koparan Volkan Erbaş ile yanındakinin A.S. olduğunu belirledi. Şüpheliler, gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Volkan Erbaş, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.S ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘PSİKOLOJİM BOZUK’ SAVUNMASI

Öte yandan tutuklanan Volkan Erbaş’ın, savcılıkta verdiği ifadede, “Psikolojik rahatsızlığım var. Buna bağlı psikolojimde bozukluk var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, anlık oldu. Pişmanım” dediği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonAtatürkTürk BayrağıBayrakVolkan Erbaş
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