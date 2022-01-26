Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -7
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,954.32
ALTIN
802.54
DOLAR
13.53
STERLİN
18.27
EURO
15.28
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik...
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hamile Selma Arslan (19), kaldırıldığı hastanede kız bebek dünyaya getirdi. Koronavirüse yakalandığı belirlenen ve tedaviye alınan Arslan, bir süre sonra hastanede yaşamını yitirdi. Bebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmayan, vefat etmeden önce de kızına 'Melek Mira' ismini verdiği öğrenilen Arslan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 09:52
Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü

Nusaybin ilçesinde oturan hamile Selma Arslan, doğum sancıları başlayınca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğum servisine alınan Selma Arslan, kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğuna 'Melek Mira' ismini veren genç annenin koronavirüse yakalandığı belirlendi. Anne tedaviye alınırken, sağlık durumu iyi olan Melek Mira, ayrı odaya gözlem altında tutuldu. 

DOĞUMDAN SONRA DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Doğumdan sonra yapılan tedavilere cevap vermeyen Arslan'ın durumu ağırlaştı. Yoğun bakımda bir süre tedavisi süren genç anne Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bebek ise ailesine teslim edildi. Arslan, yakınları tarafından hastaneden alınarak gözyaşları arasında Nusaybin Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Selma Arslan'ın, bebeğine zarar gelir diye koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PAYLAŞIM YAPTI

Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, vefat eden Arslan'ın mezar taşına bağlı olan tülbendinin görselini paylaşarak, "Mardin’de hava karlı ve soğuk. Fakat içimizi üşüten kar değil; 19 yaşındaki gebe, aşısız kaybettiğimiz annemiz. Ve annesiz büyüyecek Melek bebek. Gerçekten acımız tarifsiz. Değerli anne adaylarımız, gebe hanımefendiler lütfen aşı olalım; çocuklarımızın size çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

KAYKAKAMIN EŞİ BEBEĞİ ZİYARET ETTİ

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın eşi Nigar Kayabaşı, doğum sonrasında vefat eden genç annenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Minik Melek Mira'yı kucağına alarak bir süre seven Kayabaşı, miniğin kendilerine emanet olduğunu ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinNusaybinAnneBebekKoronavirüsCovid19Aşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolcu otobüsündeki elektrikli fırından 1 kilo 632 gram esrar çıktı
Yolcu otobüsündeki elektrikli fırından 1 kilo 632 gram esrar çıktı
Sivas'ta 1031 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta 1031 yerleşim yeri yolu kapandı
Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu
Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu
Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü
Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü
Kiralık araçta uğradığı silahlı saldırıda öldü
Kiralık araçta uğradığı silahlı saldırıda öldü
TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı
TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı
Kar yağışı, Eskişehirli çiftinin yüzünü güldürdü
Kar yağışı, Eskişehirli çiftinin yüzünü güldürdü
Otomobille çarpışan ambulans yan yattı; 3 yaralı
Otomobille çarpışan ambulans yan yattı; 3 yaralı
Bursa’da kardan mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Bursa’da kardan mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma