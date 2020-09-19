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Aşırı süratli iki araç çarpıştı: 6 yaralı

ADANA'da, aşırı süratli olan otomobil ile hafif ticari araç, birbirlerine ve park halindeki 3 araca çarpıp, otobüs durağına daldı. Kazada, otomobil ve hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 10:00
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Aşırı süratli iki araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı olan Halil Kükrek yönetimindeki 01 AFN 576 plakalı hafif ticari araç ile yine aşırı süratli olan Turgay Sayıcı'nın kullandığı 34 RA 94 plakalı otomobil, birbirlerine ve yolun sağında park halindeki bir otomobil ile iki taksiye çarpıp, otobüs durağına daldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Sayıcı ile yanındaki 3 kişi, itfaiye erlerince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler Kükrek ve Sayıcı ile araçlarda bulunan 4 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan gece olduğu için durakta kimsenin bulunmaması ve taksilerin de boş olması, olası facianın önüne geçti.

SALGINI UNUTUP, OLAYI İZLEDİLER

Kaza sesini duyan vatandaşların, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp bölgede toplandığı görüldü. Polis, araç megafonundan sık sık vatandaşlara dağılmaları ve maskesiz dışarıya çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen bölgeye terk etmeyen bazı vatandaşlar ise güçlükle kaza yerinden uzaklaştırıldı.

'ÇOK HIZLILARDI'

Kaza yerinin yaklaşık 50 metre uzağında midye satan Güngör Güler, midye servisi için tezgahta olduğu sırada her iki aracında yanından çok hızlı şekilde geçtiğini söyledi. Sesi duyanca gayri ihtiyari başını kaldırıp, yola baktığını anlatan Güler, araçların birbirlerine ve park halindeki araçlara çarptığını gördüğünü dile getirdi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTrafik KazasıÇukurova
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