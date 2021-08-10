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Artvin’de heyelanla kapanan tüneller açıldı

10 Ağustos 2021 Salı 14:03
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Artvin’de heyelanla kapanan tüneller açıldı

ARTVİN - ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelanda kapanan Yeniköy ve Karaya tünelleri, ulaşıma tekrar açıldı.

Yusufeli'nde dün etkili olan yağmurun şiddeti, öğle saatlerinde arttı. Bazı bölgeler, sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle Yeniköy ve Karaya tünellerinin bulunduğu bölgedeki bazı alanlarda heyelan meydana geldi. Tünellerin giriş kısımları ise toprakla kapandı. Artvin, Erzurum ve Yusufeli’ne de ulaşımın sağlandığı tünel, trafiğe kapanınca bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Tünellerin açılması için bölgede ekipler, iş makineleriyle çalışma yaptı. Gece saatlerinde kapanan tüneller, ulaşıma yeniden açıldı. Bazı araçlar toprak yığınları altında kalırken, ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ise heyelan bölgesinde incelemelerde bulunup, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinHeyelanTünel
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