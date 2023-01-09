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Artvin'de eğitime kar engeli

Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

09 Ocak 2023 Pazartesi 10:20
Artvin'de eğitime kar engeli

Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde eğitime bugün ara verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinKarKışEğitimOkulöğrenci
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