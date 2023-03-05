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Artvin'de çığ altında kalan milli takım antrenörü dağcının cenazesi Erzurum'da toprağa verildi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık ve Dağ Kayağı Milli Takım Antrenörü, Dağ Kayağı Teknik Kurul Üyesi ve Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

05 Mart 2023 Pazar 18:52
Artvin'de çığ altında kalan milli takım antrenörü dağcının cenazesi Erzurum'da toprağa verildi

İlçeye bağlı Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi mevkisinde doğa yürüyüşü sırasında çığ altında kalarak yaşamını yitiren 43 yaşındaki Tekin'in cenazesi, Yusufeli Devlet Hastanesi morgundan alınarak kara yoluyla Erzurum'a getirildi.
Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde bulunan evinde helallik alınan Tekin'in cenazesi, Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Adaçay Mahallesi'nde toprağa verildi.
Cenazeye, Tekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra il protokolü, dağcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 Olay
Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün doğa yürüyüşü yapmak için çıkan 9 kişi, Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi mevkisinde çığ altında kalmıştı.
Gruptakilerden çığ altında kalan 5 kişiden Mustafa Tekin ve Necmi Can Öztoprak hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmaştı.
Mustafa Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılarak birçok kişinin enkazdan kurtarılmasında görev almış ve Erzurum'da 26 Şubat'ta depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için buz tırmanışı etkinliği düzenlenmesine katkı sunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinYusufeliDağcıÇığ
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