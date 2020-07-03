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Arkadaşlarıyla yaşadığı evde öldürüldü

KAYSERİ'de, 6 arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde tabancayla sırtından vurulan Suriyeli Belali Akkad (25), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 arkadaşı da gözaltına alındı.

03 Temmuz 2020 Cuma 08:49
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Arkadaşlarıyla yaşadığı evde öldürüldü

Olay, saat 23.00 sıralarında Sahabiye Mahallesi Fark Sokak üzerindeki Arzu Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 6 arkadaşı ile birlikte yaşayan Suriyeli Belali Akkad, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evin koridorunda tabanca ile sırtından vuruldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Akkad'ın öldüğünü belirledi. Evde yapılan çalışmanın ardından Suriyeli gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri evde yaşayan 6 kişiyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriSuriyeSuriyeliCinayet
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