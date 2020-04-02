Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Ardahan, nisan karıyla bembeyaz
Ardahan, nisan karıyla bembeyaz
"Durakta bekliyorlardı, dayanamadım aldım"
"Durakta bekliyorlardı, dayanamadım aldım"
"Gözümüz de kulağımız da 7 gün 24 saat Beşiktaş’ta"
"Gözümüz de kulağımız da 7...
Ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık görevlileri çıktı
Ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık...
'Ankara Kuşu' gözaltına alındı
'Ankara Kuşu' gözaltına alındı
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Can kaybı 277'ye yükseldi
Kapat

Ardahan, nisan karıyla bembeyaz

ARDAHAN'da, gece saatlerinde kar yağışı etkili olurken, sabah uyandıktan sonra pencerelerden bakanlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Belediye ekipleri, kaldırımlarda biriken karları temizledi.

02 Nisan 2020 Perşembe 10:10
0 Okunma
Ardahan, nisan karıyla bembeyaz

Kentte dün akşam aralıklara etkili olan yağmur, gece saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kent merkezi, kısa sürede beyaza büründü. Bu sabah uyandıktan sonra evlerinin pencerelerinden bakanlar, nisan karının beyaz örtü oluşturmasına şaşırdığını söyledi. Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren kaldırımlarda biriken karları temizlemeye başladı.

Kar temizleme çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Faruk Demir, "Aslında meteoroloji uyarmıştı; ancak ne ben ne de çalışma arkadaşlarım, bir gecede bu kadar fazla karın yağdığı bir kış görmedik. Ben de arkadaşlarıma destek amaçlı geldim. Belediyemizin tüm ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

Trafik ekipleri de sürücüleri yollarda olası buzlanmaya karşı uyardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArdahanNişanKarKış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atıklardan Covid-19 izolasyon sedyesi yaptılar
Atıklardan Covid-19 izolasyon sedyesi yaptılar
Diyarbakır ve Mardin'deki otellerinin kapısını 'sağlık' çalışanlarına açtı
Diyarbakır ve Mardin'deki otellerinin kapısını 'sağlık' çalışanlarına açtı
Sumak satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı
Sumak satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı
Trabzon'da, heyelanlı mahallenin halkı tedirgin
Trabzon'da, heyelanlı mahallenin halkı tedirgin
Uluslararası Turunçgil Kongresi de erteleniyor
Uluslararası Turunçgil Kongresi de erteleniyor
Çıldır Gölü'nde bahar uyanışı
Çıldır Gölü'nde bahar uyanışı
Kekova tarihinin en sessiz dönemini yaşıyor
Kekova tarihinin en sessiz dönemini yaşıyor
'Ankara Kuşu' gözaltına alındı
'Ankara Kuşu' gözaltına alındı
'Evlere tıraşa giden berber sayısı arttı'
'Evlere tıraşa giden berber sayısı arttı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı