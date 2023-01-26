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Ardahan'da termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi

Kars ile Ardahan'da dere ve göletler buzla kaplandı

26 Ocak 2023 Perşembe 11:27
Ardahan'da termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. 
Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 25, Kars'ta 18, Ağrı'da 13, Erzurum'da 12, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 5 derece kaydedildi.
Kurak bir kışın yaşandığı bölgede, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kars'ta Arpaçay Barajı'na dökülen Kars Çayı'nın Akyaka mevkisi buzla kaplandı.
Sarıkamış ilçesinde de Keklik Vadisi'nde bitkiler kırağı tuttu, küçük şelaleler ve çeşmeler dondu.
Vatandaşlardan Türkü Doğa, karın yağmamasından dolayı havanın soğuk seyrettiğini belirterek, "Geceleri hava sıcaklığı eksi 18 derecelere kadar düşebiliyor. Çok soğuk, dereler buz tutuyor. Hafta sonu kar bekleniyor umarım beklenen kar yağar." dedi.
Öte yandan Kars Çayı'nın donmayan bölümünü mesken tutan yeşilbaş ördekler, beslenirken görüntülendi.
Ardahan
Termometrelerin gece eksi 25'i gösterdiği Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Akarsu ve göletlerin yüzeyi dondu, bazı ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.
Ormanlık bölgelerdeki ağaçlarda da kırağı oluştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarsArdahanKarKışDonBuz
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