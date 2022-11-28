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Aranan FETÖ'cüleri saklayıp, yurt dışına kaçırılmasını organize etmişler

28 Kasım 2022 Pazartesi 10:08
Aranan FETÖ'cüleri saklayıp, yurt dışına kaçırılmasını organize etmişler

ADANA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 72 şüpheliden 10'u tutuklandı, 62'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden Ramazan K.'nin, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçırılmasını organize ettiği, Ali B. ile Ali Ç.'nin de dağ ve yayla evlerini 'gaybubet evi' haline getirdiği ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerine 'gaybubet evi' ayarlayan ve yurt dışına kaçmalarını organize eden, sohbet toplantısı düzenleyen, bu toplantılara katılan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 75 şüphelinin yakalanması için 21 Kasım'da Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde ise örgüte gönderileceği değerlendirilen 35 bin lira ile örgüt elebaşının kitapları ele geçirildi.

YURT DIŞINA KAÇIŞ HAZIRLIĞINDAKİLERİ SAKLAMIŞLAR

Şüphelilerden ihraç polis memuru Ramazan K.'nin, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçırılmasını organize ettiği ortaya çıktı. Ramazan K. ile birlikte hareket eden Ali B. ile Ali Ç.'nin ise farklı ilçelerdeki dağ ve yayla evlerini, örgüt üyelerinin saklanması için 'gaybubet evi' haline getirdiği belirlendi. Ali Ç.'nin bu evlerin ihtiyaçlarını karşıladığı, ayrıca örgüte göndermek üzere 'himmet' adı altında para topladığı öne sürüldü. 3 yıl önce örgüt üyeliğinden tutuklanan eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan'ın oğlu Bahattin Çalışkan'ın ise örgüt üyelerinin gaybubet evlerine ulaşımını sağladığı tespit edildi.

SOHBETTE TELKİN

Şüphelilerden eski ilaç mümessili Selçuk B.'nin, KHK ile kapatılan bir derneğin üyelerini yeniden bir araya getirmeye çalıştığı ve sohbet toplantıları organize ettiği belirlendi. Bu toplantılarda ihraç öğretmen Dursun K.'nin sohbet hocalığı yaptığı, katılanlara da "Bugünler geçecek ve yeniden ayağa kalkacağız" diyerek telkinlerde bulunduğu öne sürüldü. Toplantılara katılan şüphelilerin, polisin takibine yakalanmamak için kendi aralarında üstü kapalı konuştuğu, adreslerde ise araçlarını farklı bölgelere park ettiği belirtildi. Bazı şüphelilerin ifadelerinde cenaze için bir araya geldiklerini söylediği, bazılarının da doğum günü için toplandıklarını ileri sürdükleri öğrenildi.

F SERİSİ DOLARLARI BİRİKİM İÇİN SAKLAMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerden ihraç doktor Sinan K. ile eşi Esrar K.'nin evinde 2 adet F serisi 1 dolar, ihraç öğretmen Osman Ö.'nün evinde de 2 adet F serisi 2 dolar ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler, bu paraları birikim amacıyla evde tuttuklarını öne sürdü.

10 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Dursun K., Selçuk B., Ramazan K., Bahattin Çalışkan ve Ali B.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 62 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle adli kontrol kararı verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFETÖPDYTerörörgütTeröristOperasyon
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