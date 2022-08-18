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Aracında 4 silah ele geçirildi; 'Valizde ne olduğunu bilmiyordum' dedi

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde polisin takibi ile durdurulan araçta yapılan aramada, parçaları sökülmüş 2 uzun namlulu tüfek, 1 hafif makineli tüfek ve 1 otomatik tabanca ele geçirildi. Rüstem Y. ile birlikte gözaltına alınan araç sürücüsü Mehmet L. (39), ifadesinde, "Tanıdığım bir kişi, taşımam için valiz verdi. Valizde ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

18 Ağustos 2022 Perşembe 10:11
Aracında 4 silah ele geçirildi; 'Valizde ne olduğunu bilmiyordum' dedi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uzun namlulu tüfek getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüpheli hafif ticari aracı takibe aldı. 30 kilometre süren takibin ardından araç, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde durduruldu. Ekipler, sürücü Mehmet L. ile yanındaki Rüstem Y.'yi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada; arka koltuk ile bagaj arasındaki zulada, parçaları sökülmüş 2 uzun namlulu tüfek, 1 hafif makineli tüfek ve 1 otomatik tabanca ele geçirildi. Silahlar, kriminal incelemeye gönderildi. Mehmet L., emniyetteki ifadesinde "Tanıdığım bir kişi, taşımam için valiz verdi. Valizde ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet L. tutuklandı, Rüstem Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaYüreğirKomPolisOperasyonSilah
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