Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' 

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda, Anzak Çıkarması'nın 107'nci yıl dönümünde saat 05.30'da 'Şafak Ayini' düzenlendi. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen 300 Anzak torunu, uyku tulumları içerisinde tören saatini bekledi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, Avustralya Büyükelçi Miles Armitage, Yeni Zelanda ve Avustralyalı yetkililer ile Anzak torunları katıldı.

ATATÜRK'ÜN MEKTUBU OKUNDU

'Şafak Ayini', açılış konuşmalarıyla başladı. Daha sonra tören alanına kurulan led ekrandan Shell Green Mezarlığı'nı anlatan bir video ile şeref videosu izletildi. Törende, Avustralya Büyükelçi Miles Armitage ile Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri de birer anma konuşması yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'ndan Albay Anıl Aksu, Atatürk’ün Anzak annelerine yazdığı mektubu, Türkçe ve İngilizce okudu. Tören, Türkiye ve diğer devletlerin Anzak kaidesine çelenk sunumuyla devam etti. Türkiye adına çelengi Çanakkale Valisi İlhami Aktaş bıraktı. Saygı duruşunun ardından Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda, ulusal marşları okundu. Tören, Baş Papaz Darren Jaensch tarafından yapılan duayla sona erdi.