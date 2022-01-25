Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 1
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,913.62
ALTIN
800.15
DOLAR
13.54
STERLİN
18.24
EURO
15.28
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik...
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı

ANTALYA kent merkezine 29 yıl aradan sonra kar yağdı. Gece uyumayan Antalyalılar lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı.

25 Ocak 2022 Salı 10:12
Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı

Antalya'da kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda kent merkezinde beklenen kar, saat 03.00 sıralarında başladı. Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Sabaha karşı karın yağacağı haberini alan Antalyalılar gece uyumadı. Kent merkezine aileleriyle birlikte inenler, yağışla birlikte büyük sevinç yaşadı. Zaman zaman şiddetini arttıran kar yere düşer düşmez erirken, birçok kişi o anları cep telefonları ile görüntüledi. Bazıları kar altında koşup eğlenirken, bazıları da uzaklardaki sevdiklerini telefonla arayarak heyecanlarını paylaştı.

Konyaaltı seyir terasına ailesi ile birlikte gelen Dr. Mehmet Ayni, “Çok mutluyuz. Bu saate kadar kar yağmasını bekledik. Özellikle kızım istedi. Onun için hastanede nöbetçi olduğum halde uyuyamadım. Kızımı kar seyretsin diye getirdim” dedi.

Karı çok sevdiğini ve gördüğünde ağladığını söyleyen Azime Nur Ayni de, “Antalya'da kar görmek çok güzel bir duygu. Mutluyum yani" dedi.

İLK KAR YAĞDIĞINDA 7 YAŞINDAYDI

29 yıl önce kar yağdığında ilkokula giden bir öğrenci olduğunu anlatan Esma Yılmaz, “O zaman ilkokul birinci sınıf öğrencisiydim. Şimdi yeniden görmek nasip oldu. Çocuklarımla birlikte kar yağışını seyretmek için hiç uyumadık. 29 yıl önce yağdığında kar tutmuştu. Şaşkınız" diye konuştu.

Daha önce hiç kar görmediğini anlatan Mehmet Emin Korkmaz ise, “Kar görmek için sabah erkenden uyandım. Çok heyecanlıyım. Sevinçli ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Sabah işe gitmek için otomobiline binen güvenlik görevlisi Serbülent Yavuz da şaşkınlık yaşadı. Otomobilinin üzerini kaplayan kar örtüsünü temizleyen Yavuz, “Antalya'ya 29 yıl önce kar yağdığında 5 yaşındaydım. O zaman kar yerde tutmuştu. Bugün de kar yağışını görünce mutlu oldum" dedi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Yaz aylarında sıcaklık rekorlarının kırıldığı turizm kenti Antalya'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, geçen hafta ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de, "Yağışların kentin kıyı kesimleri ile batısında hafif kar (2 ila 6 cm), doğusunun iç kesimlerinde (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş çevreleri ile Manavgat'ın, Serik'in, Alanya'nın ve Gazipaşa'nın yüksekleri) yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" uyarısında bulunmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKarKış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'a giden TIR, kamyon ve otobüslere geçiş yok
İstanbul'a giden TIR, kamyon ve otobüslere geçiş yok
Bulgar turistler PCR testlerini Edirne'de yaptırıyor
Bulgar turistler PCR testlerini Edirne'de yaptırıyor
Kerziban'ın cesedini parçalayıp, 6 torbada taşımışlar
Kerziban'ın cesedini parçalayıp, 6 torbada taşımışlar
Fındık tüccarına sokakta silahlı saldırı
Fındık tüccarına sokakta silahlı saldırı
Ankara merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Ankara merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Van'da baraj gölü dondu
Van'da baraj gölü dondu
Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar
Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar
Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Muğla-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı
Muğla-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma