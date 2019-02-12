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Antalya'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Antalya'da bir günlük zaman dilimi için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Antalya'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Antalya'da bir günlük zaman dilimi için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

12 Şubat 2019 Salı 16:21
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Antalya'ya kuvvetli yağış uyarısı

ANTALYA - Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak perşembe günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi. Açıklamada, "Yağışların 24 saatlik periyotta il merkezi ve batı ilçelerinde (Kemer, Finike ve Demre) kuvvetli (40-75 kg/m2) ve Kumluca'da çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DHA

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AntalyaUyarı
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