Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi

ANTALYA'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, gece sel felaketine dönüştü. Taşan derelerden akan sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklenirken, her iki ilçede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, örtü altı üretim merkezi olan ilçede seralarda da çok büyük zarar meydana geldiğini belirtirken, "50 yıldır böyle bir şey görmedik. Sular bir anda yukarıya çıkarak arabaları sürükledi. Teyakkuz halindeyiz" dedi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Gavur çayı taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılarak sürüklendi. Örtü altı üretim merkezi olan Kumluca'da yüzlerce sera sular altında kaldı. Çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evler sular altında kaldı. Cep telefonlarından ‘evlerinizden çıkmayın’ dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı. Evlerde mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bölgeye AFAD'dan destek istenirken, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

BAŞKAN KÖLEOĞLU: 50 YILDIR BÖYLE BİR FELAKET YAŞANMADI

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Başkan Köleoğlu, ilçede 50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadığını belirtirken, sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. Başkan Köleoğlu, "Yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Uyarıların ardından ilk andan itibaren teyakkuz halinde bekliyorduk. Sular bir anda yukarıya çıkarak, arabaları sürükledi, seralar sular altında kaldı. Çaba sarfetmemize rağmen yetişemedik. İlçemiz adıma çok üzgünüm. Can kaybı olmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumluca’mıza geçmiş olsun." dedi.

Ekipler, mahsur kalanlara yardımcı olmak için büyük çaba sarfederken, şu ana kadan herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ihbarının gelmediği öğrenildi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Antalya bölgesinde gün boyu devam eden ve Kumluca'da Gavur Çayının taşmasıyla oluşan sel felaketi yaşamı olumsuz etkilerken, ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kumluca girişinde eski Tahıl Pazarında su seviyesinin yükselerek otobüsleri de sürüklediği bilgisine ulaşıldı. Toptancı Hal yakınındaki dağın yamacından kapan toplarca toprak yığını ise seraların üzerine devrildi. İlçede bazı mahallelerde de elektriklerin kesildiği öğrenildi. Ekipler sel suları altında kalan evlerde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

FİNİKE'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Finike'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde sel büyük zarara yol açtı. Seralar ve narenciye bahçeleri sular altında kalırken, araçlar sel sularıyla birlikte sürüklendi. Sağanak yağış bölgede etkisini sürdürürken, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Kıymetli hemşehrilerim, Finike Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle birlikte aşırı yağış nedeniyle meydana gelen zararları telafi etmek amacıyla çalışıyoruz. 12 Aralık Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okulların tatil olduğunu belirtiyor, acil durumlar dışında dışarıya çıkmamanızı rica ediyorum" dedi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde büyük hasara yol açan sel nedeniyle Antalya Valiliği'nce kriz masası oluşturuldu. Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sel bölgesine hareket etti. Bölgeye ulaşan AFAD ve DSİ ekipleri ise çalışmalara başladı. Kumluca ilçesinde 3 derenin taşması sonucu pek çok aracın denize doğru sürüklendiği belirtildi. Kumluca içerisinden geçen Antalya- Kaş kara yolu trafiğe kapatıldı, araçlar köy yollarına yönlendirildi. Şehir dışından gelen araçların ise ilçe merkezine girişine izin verilmiyor.

ARAÇLAR BİRBİRİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Şiddetli yağış sonrası Eski Cami Mahallesi'ndeki Halil Şıvgın Bulvarı'nda ciddi zarar oluştu. 1 metre kadar yükselen sular nedeniyle çok sayıda iş yeri ile evi su bastı. Binaların zemin ve giriş katları sel suları ile doldu. Bulvar ile bağlantı yollarında park halinde bulunan çok sayıda araç da sel sularıyla sürüklendi. Bazı ağaçlar kökünden sökülürken, iş yerlerindeki eşyalar sel suları ile birlikte yola çıktı. Park halindeki araçların ise birbirinin üzerine çıktığı görüldü. Trafiğe kapatılan Halil Şıvgın Bulvarı'ndaki araçların kaldırılması için ise çalışma başlatıldı. Evlerde mahsur kalanların yardımına çevredekiler koşarken, iş yeri sahipleri sel sularını tahliye etmeye çalışıyor.

'BELİM BOYUNDA SU VARDI'

İş yeri sahibi Mehmet Akdinç, "Saat 01.00 sıralarında yağmur başladı. Saat 03.00 civarlarında ise dükkanımıza doğru geldi. Dükkanımız su içinde. Su bayağı yükseldi ve mallarımız su içinde bulunuyor" dedi. Gürcan Gökkaya ise "Belim boyunda su vardı. Motosiklet, araba ne varsa gitti" diye konuştu. Melih Salu da "Araba ileride kahvenin önündeydi, oradan sürüklenerek, 300 metre ileriye geldi. Su akışı, insan boyu kadar vardı" dedi. Ayşe Sıkı da şunları söyledi:

"Komşularım haber verdi. Bizim haberimiz yoktu. Geldik, bir baktık her şey mahvolmuş, gitmiş. Akşamdan bu yana temizlikle uğraşıyorum, boyum kadar su çıktı. Dükkan da depo da gitti. Her şeyim bitti, her şey kiraydı. Gittik, bittik biz. Bizi kim kurtaracak" diyerek gözyaşı döktü.

DEMRE'DE DE HASAR OLUŞTU

Antalya'da gece etkisini artıran şiddetli yağış, Demre ilçesinde de hasara neden oldu. Köşkerler Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvarları yıkıldı, yollar yıkıldı. Demre Belediyesi ekipleri, bölgeye giderek çalışma başlattı. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Yüksek kesimlerin çok yoğun yağış alması; Köşkerler Mahallemiz ve İskele mevkisimizde büyük hasarlara sebep oldu. Duvarları yıkan, yukarı mahallelerimizin yollarını kapatan sel felaketi ile mücadele ediyoruz" dedi.

BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Kumluca ilçesinde de sel nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Antalya- Altınyaka- Kumluca il yolunun 80- 83'üncü kilometreleri arası, Finike- Kumluca devlet yolunun 10- 15,7'nci kilometreleri arası, Kumluca- Kemer- Antalya devlet yolunun 0- 1,7'nci kilometreleri arası güzergahların ulaşıma kapandığı belirtildi.

'KURUMLARIMIZ MÜDAHALE İÇİN ÇABA SARF EDİYORLAR'

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Kaymakamlarla irtibat halinde olduğunu aktaran Uslu, "Özellikle Kumluca'da iş yeri, ev, araç ve tarım arazilerinde ciddi zararlar var. Can kaybının olmaması; en büyük tesellimiz. Kaymakamlarımız, DSİ Bölge Müdürümüz, Karayolları Bölge Müdürümüz, AFAD İl Müdürümüz, Tarım Müdürümüz, Akdeniz Elektrik Müdürümüz ilk andan itibaren harekete geçtiler ve sahadalar. Valimiz bölgeye intikal etti, ulaşmak üzere. İlk andan itibaren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile irtibat halindeyiz. Bölgeden gelen bilgileri kendileriyle paylaşıyoruz. Bakanlarımız ve hükümetimiz anında talimatlandırarak tüm kurumlarımızı teyakkuza geçirdiler, ilgili kurumlarımız müdahale için çaba sarf ediyorlar. Can güvenliği için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Yoğun ve ani yağan yağıştan dolayı afet yaşayan Kumluca ilçemizde kriz masası oluşturuldu. Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Belediyelerimiz, DSİ, AFAD, Karayolları, Akdeniz Elektrik, Tarım vd. ilgili kuruluşlarımız teyakkuz halinde. Gerekli müdahale ve yardım çalışmalarına oluşturulan Kriz Masası koordinasyonuyla devam ediliyor. Ben de Ankara'dan bölgeye hareket ettim. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik, yaraların tamamını saracağız inşallah. Kumluca ve Finike ilçemize geçmiş olsun."