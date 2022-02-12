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Antalya'dan Avrupalı sevgililere 65 milyon dal çiçek

ANTALYA'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için 'Avrupa'nın çiçek merkezi' Hollanda başta olmak üzere 27 ülkeye, 65 milyon dal çiçek ihraç edildi. 9 milyon dolarlık çiçek ihracatının en çok tercih edileni yine kırmızı karanfil oldu. Geçen seneyi 148 milyon dolarla rekorla kapatan kesme çiçek sektörü, bu sene 180 milyon dolarla yeni rekor hedefliyor.

12 Şubat 2022 Cumartesi 10:18
Antalya'dan Avrupalı sevgililere 65 milyon dal çiçek

Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 'Dünyanın çiçek merkezi' olarak kabul edilen ve en büyük çiçek mezadının bulunduğu Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalyalı sektör temsilcileri, Rusya pazarını son 5 yıldır kaybetti. 27 Avrupa ve Balkan ülkesinin hala çiçek tedarikçisi konumunda olan turizm kenti, 14 Şubat Sevgililer Günü için 9 milyon dolar değerinde 65 milyon dal çiçek ihraç etti. Çiçekler arasında bu yıl da liste başını karanfil aldı, 'aşk' ve 'sevgi'yi temsil ettiği için en çok tercih edilen renk de kırmızı oldu.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, çiçek sevkiyatlarının sonuna yaklaştıklarını kaydetti. TIR ve uçak kargolarla çiçeklerin gönderildiğini belirten Yılmaz, "65 milyon dallık ihracatla 9 milyon dolarlık bir gelir sağlandı. TIR sevkiyatımız bitti. Eksik ya da ilave siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Birkaç gün daha hareketli oluruz, sonrasında ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hareketliliği başlar. Bu yıl da yine en çok kırmızı renkli karanfiller tercih edildi" dedi.

Tek dal çiçeğin 12 sent ve sektör için rakamların iyi olduğunu belirten İsmail Yılmaz, artan maliyetlerinin ise üreticilerin yükünü ağırlaştırdığını kaydetti.

'KIRMIZI ÇOK TERCİH EDİLİYOR'

Çiçek ihracatçısı firmanın ziraat mühendisi Rabia Yıldıran ise Avrupalı kadınlara çiçek göndermek için hızla çalıştıklarını söyledi. Kadınların çiçekle mutlu olduğunu ve bunun sektörde binlerce çalışana ekmek kapısı olduğunu anlatan Yıldıran, "40 kadın arkadaşımızla siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Kırmızı renk çok tercih ediliyor. Bu yılda en çok kırmızı karanfil gönderdik" dedi.

Bir diğer çalışan Aslı Ersay da son 1 haftada 1 milyondan fazla çiçek gönderdiklerini söyledi. Çalışanların çiçekleri gramlar halinde sınıflandırdığını ve ortalama bir demet çiçeğin 350 gram geldiğini belirten Ersay, “İşimi severek yapıyorum. Çok mutlu oluyorum. Avrupalı kadınlara milyonlarca dal çiçek gönderildi. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Geçen yılı 148 milyon dolarla rekor kırarak kapatan kesme çiçek sektörü, bu sene 180 milyon dolarla yeni rekor kırmayı hedefliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAvrupaÇiçekSevgililer Günü
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