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Antalya'da 'yüksek kira' protestosu

ANTALYA'da yaklaşık 20 kişilik grup, basın açıklaması yaparak yüksek kiraları protesto etti.

18 Aralık 2022 Pazar 13:48
Antalya'da 'yüksek kira' protestosu

ANTALYA, (DHA)

Antalya'da 20 kişilik bir grup son zamanlarda artan kira fiyatlarını protesto için Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi Attalos Heykeli önünde toplandı. Grup, ellerinde dövizlerle basın açıklaması yaptı. Mağdur kiracılar adına basın açıklamasını Musa Yaşar okudu. Yaşar, "Burada toplanma ve bir araya gelmemizdeki amaç fahiş oranlarda artan kira bedelleridir. Yüksek oranda artan kira fiyatları ve ev sahipleri tarafından zor kullanılarak, kanunsuzca uygulanan psikolojik şiddet ile tehditlerle evlerinden yasa dışı çıkartılma sebebi ile sesimizi duyurmaya geldik. Bu insanların birçoğu ya asgari ücretle çalışan emekçi ya da yıllarca bu millete hizmet etmiş kıymetli emeklilerimizdir. Maalesef toplumumuzun kangren olmuş barınma sorununa devlet büyüklerinin ivedilikle el uzatmasını, çözümlemesini istiyoruz. Kirazedelerin devlet tarafından korunup kollanmasını istiyoruz. Bu barınma ihtiyacı sorunu kısa zamanda çözülmezse başka şehirlere göç başlayacaktır. Turizm, tarım ve beden işçilerinin bu şehirden ayrılması hizmet sektörü için büyük bir felaket ve yıkım olur" dedi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaYüksek KiraProtestoönce Vatan
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